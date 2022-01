Imparable Sáenz Peña: se triplicaron los contagios de coronavirus en una semana.

En un cuadro de situación preocupante, los casos se triplicaron en una semana en Presidencia Roque Sáenz Peña. Así se ve reflejado en el primer comunicado del año del Comité Sanitario de Emergencia con números que alertan y llaman a más cuidados individuales.

Tal como era de esperarse por la ola creciente de contagios y casos positivos a nivel nacional, Presidencia Roque Sáenz Peña no iba a ser la excepción y por ello en esta semana se notan más contagios. Esto genera una alerta temprana hacia la población en cuanto a los cuidados particulares por varios factores a tener en cuenta.

Se sugiere aplicar al máximo los cuidados personales, distanciamiento, utilización del tapabocas y nariz, utilizar alcohol en gel o al 70%, no permanecer en lugares, eventos, reuniones o comercios con aglomeramiento de personas; sumado a la vacunación en 2 dosis y quienes ya estén aptos para aplicarse las dosis de refuerzo o terceras dosis también deben hacerlo.

Estas conductas favorecerán varios puntos, entre ellos la no saturación de los sistemas sanitarios con internaciones moderadas a graves, también la posibilidad de la permanencia en funcionamiento de comercios y fuentes de trabajo, esto último debido a la contagiosidad que se viene registrando.

Además, el personal de salud al estar trabajando en lugares de alto riesgo es propenso -más allá de los cuidados- a tal vez contraer la enfermedad, por ello se pide desde el Comité Sanitario de Emergencia la mayor empatía y responsabilidad posible.

Por ello y en línea con la prevención se decidió montar por la tarde de este martes 4 de enero, una posta de testeo y vacunación en Ferichaco en el horario de 16 a 20 horas. En el caso de vacunación asistir con carnet de vacunación o DNI.

Por segunda semana consecutiva los casos crecen y se triplican en relacion a la semana anterior.

