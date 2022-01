COVID-19: SALUD BRINDÓ DETALLES SOBRE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS

Autoridades sanitarias reiteraron la importancia de que la población cuente con los esquemas completos de vacunación anticovid-19 para evitar las formas graves de la enfermedad y la implementación del Pase Sanitario. Se sumaron ocho nuevas postas de vacunación y de testeo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia.

El subsecretario de Promoción de la Salud Facundo Pujalte y la subsecretaria de Atención y Acceso al Sistema de Salud Paula Sartor brindaron, este miércoles en conferencia de prensa, detalles sobre la situación epidemiológica de la provincia ante la creciente de casos de Covid-19 y las estrategias impulsadas por el Comité de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Emergencia Sanitaria.

En la oportunidad, reiteraron la importancia de que la población cuente con los esquemas completos de vacunación anticovid-19. Hasta la fecha el Plan de Vacunación lleva 1.764.446 dosis aplicadas, lo que representa un 92,8% de personas mayores de 18 años con al menos una dosis aplicada y un 73,1% de personas del mismo rango etario con el esquema de inmunización completo.

“La cifra de internaciones no está siendo proporcional al incremento de casos en la provincia, lo que refleja la importancia del Plan de Vacunación: actualmente entre 65% y 70% del total de internados no tiene esquema completo y en algunos casos ninguna dosis aplicada”, sostuvo Pujalte y pidió a la comunidad no relajar con el cumplimiento de los protocolos y extremar los cuidados sanitarios.

Por ello, el Ministerio viene trabajando en el rastrillaje de personas con esquemas incompletos para lo que además de los espacios del Consultorio de Febriles del Hospital Perrando (Avenida Acosta 245, las 24 horas) y del Laboratorio de Coordinación COVID-19 (calle Dr. Olazábal 910 – Ala B, de 8 a 16 horas), se sumaron ocho nuevas postas de vacunación y de testeo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Los nuevos espacios son: en el horario de 8 a 13: Centro de Salud Villa San Martín, Centro de Salud Cristo Rey, Centro de Salud Barrio Güiraldes y Centro de Salud Arazá (Fontana); de 8 a 20 horas: Centro de Salud Villa Río Negro, Centro de Salud Villa Libertad, Hospital Eva Perón (Barranqueras) y Hospital Luis Fleitas (Fontana).

“Ante el aumento de casos y de la demanda de testeos,el Ministerio dispuso estrategias para fortalecer los diferentes puntos para acercar el acceso al testeo sobre todo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia donde tenemos la mayor demanda”, subrayó la La subsecretaria Sartor y señaló que el incremento de casos activos se da porque las dos variantes predominantes son las variantes delta y ómicron, que tienen como característica una alta transmisibilidad y posibilidad de contagio.

Flujograma de diagnóstico

Sartor explicó que de acuerdo a lo que indica el flujograma en primera instancia se realiza un testeo por test rápido y luego, aquellas personas que tengan síntomas y un test rápido negativo, serán testeadas por PCR.

“Hay personas que se acercan a demandar testeos por razones de viaje y, en caso de haber dado positivo, uno o dos días después se repiten el testeo esperando un resultado negativo, no se va a tomar como válida una segunda prueba en tan corto tiempo, porque no corresponde y genera una sobrecarga en el sistema en un momento en que debemos optimizar los recursos”, indicó y pidió la colaboración de la comunidad.

Implementación del Pase Sanitario

Las autoridades ratificaron la vigencia del pase sanitario para lo que se trabaja en conjunto con otros organismos y con cada municipio de la provincia. Para ello y debido a la creciente de casos se reforzó el equipo del Área de Seguimiento de Casos para el monitoreo telefónico y altas de pacientes mediante la línea 0800-444-0829.

Aquellas personas que den positivo por COVID-19 o estén en situación de aislamiento tendrán el pase sanitario bloqueado.

Se realizarán controles estrictos del pase sanitario y del carnet de vacunación en dos eventos que se realizarán en los próximos días: el Festival de Villa Río Bermejito y el Festival del Chamamé de Puerto Tirol.