Capitanich viaja a Buenos Aires para reunirse con sus pares y el ministro Guzmán.

El mandatario asistirá esta tarde, a las 17, a la reunión de Gobernadores convocada por el ministro de Economía Martín Guzmán. La misma se llevará a cabo en el Museo del Bicentenario, allí se espera que Guzmán revele el estado actual de las conversaciones con el FMI y el posible acuerdo que se plantea para marzo próximo.

“Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo”, había dicho a Télam Martín Guzmán sobre la mencionada reunión.

El acuerdo que se prevé plantear en marzo, deberá pasar por el Congreso y teniendo en cuenta el revés del Presupuesto 2022 el Gobierno apuesta a conseguir el apoyo de la oposición, algo que de hecho logró, tras el giro de los gobernadores radicales que en un principio se negaron a participar de la reunión de Guzmán, para luego dar el sí.

Se trata de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) quienes congeniaron, tras conversar con Alberto Fernández, enviar “vicegobernadores o ministros” para participar del encuentro donde se explicará el estado de las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según confirmaron desde la Casa Rosada a Noticias Argentinas, tanto Morales como Valdés enviarán representantes por encontrarse “aislados”, tras ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

Por su parte, el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, enviará a su vicegobernador, al no poder presenciar el encuentro debido a “compromisos adquiridos con anterioridad”.

Quien no asistirá ni enviará representante alguno es el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Así las cosas, los gobernadores radicales marcaron su posición dentro de Juntos por el Cambio al acompañar el pedido del Presidente de asistir a la reunión, no así Larreta tras considerarlo “una reunión política”.

El presidente será parte del público que escuchará la exposición del ministro de Economía sobre las negociaciones con el FMI.

