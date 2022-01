BALANCE POSITIVO DE 2021 Y PLANIFICACIÓN PARA 2022 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE

Destacaron las grandes metas alcanzadas en diferentes temáticas, principalmente en materia de regularización de tierras de miles de familias chaqueñas; en la concreción de proyectos urbanos de gran envergadura que se encuentran en ejecución; y en políticas ambientales que benefician a toda la Provincia; entre otros logros obtenidos. A través de un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia realizó el balance de un año que arrojó grandes avances en cuanto a tenencia regular de la tierra, con 5.000 Registros Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) entregados en todo el territorio provincial, que aseguran a las familias beneficiadas el inicio del proceso de regularización de su hogar y acercan a la institución a la meta propuesta de 10.000 RUBH otorgados para 2023. En cuanto a títulos de propiedad urbanos, se abordaron un total de 11 barrios en el Área Metropolitana, con el fin de completar la documentación de los vecinos y entregarles el título de propiedad de su lote en lo sucesivo. Cabe destacar también el trabajo realizado con el Instituto de Tierras de la Provincia (ex Colonización), junto al cual se han podido entregar más de 220 títulos de propiedad rurales y se estima elevar la cifra para el año que viene, avanzando en el objetivo de 4.000 títulos rurales al finalizar la gestión (2023). Cabe destacar que la regularización de la propiedad de las tierras que son trabajadas por pequeños productores es una prioridad en la gestión del gobierno provincial, ya que es un reconocimiento que asegura el arraigo para las familias rurales, donde además el 30% del total es entregado a mujeres rurales. Ordenamiento y desarrollo urbano: proyecto Nuevo Sur Con la firma de cesión por parte del estado nacional al provincial de 4660 hectáreas del ex Campo de Tiro del ejército nacional, se inició un proceso de urbanización integral en el sur de Resistencia. El proyecto urbanístico Nuevo Sur Resistencia apunta a responder la demanda habitacional y de suelo urbano en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), que incluye la apertura y consolidación de calles, circulación peatonal, distribución de energía eléctrica para usuarios y alumbrado público, provisión de agua potable y redes de desagües cloacales y pluviales. En este sentido, ya se han firmado convenios con el IPDUV y la Dirección de Vialidad Provincial para la construcción de viviendas tanto destinadas a las familias chaqueñas que lo necesiten como a trabajadores y trabajadoras estatales. Proyecto de Integración Socio Urbana de La Rubita Es el proyecto, que beneficiará y mejorará la calidad de vida de más 2.300 familias chaqueñas directamente, ya inició la primera etapa de las obras. Las mismas permitirán incluir esta gran barriada a la trama urbana de la ciudad a través de una red vial consolidada, desagües pluviales y cloacales, conexiones seguras y de calidad de agua potable y energía eléctrica. Se trata de un plan de casi 5.000 millones de pesos incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), financiado a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que contempla la recaudación proveniente del impuesto a las grandes fortunas dividido en dos etapas. Unos 2.300 millones son para esta primera instancia. Política ambiental A la par, este también fue un año de grandes logros en materia de política ambiental, con 6 leyes aprobadas enviadas al Poder Legislativo por la Secretaría, entre las que destacan: la Ley Yolanda (3.338-R), para la capacitación obligatoria de funcionarios en materia ambiental, con la cual ya se ha iniciado la capacitación con los tres poderes del Estado; la transferencia a favor del Estado Nacional de las tierras para la creación del nuevo Parque Nacional Laguna El Palmar (Ley 3458-R aprobada por unanimidad), con esto Chaco pasa a ser la provincia con más áreas protegidas de la Argentina; y la Adhesión a Ley Nacional de Presupuestos Mínimos De Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (3499-R), en el marco de la cual la Provincia ya tiene conformado su Gabinete Contra el Cambio Climático y elabora los planes de respuesta de la provincia. Además, se encuentran en cartera 10 proyectos de ley enviados a la Cámara de Diputados para su tratamiento en 2022. Los más relevantes: el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral de la Provincia; el que busca declarar «Reserva Natural Provincial Caraguatá» al parque homónimo, ubicado en las afueras de Resistencia; y la prohibición en todo el territorio de la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica, mejor conocido como fracking. Rescate de animales silvestres y fiscalización ambiental Asimismo, es relevante el trabajo realizado por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Brigada Operativa Ambiental (BOA), que en un trabajo conjunto han logrado rescatar en el año más de 200 animales en todo el territorio provincial, dentro de los cuales figuran monumentos naturales provinciales y especies en peligro de extinción; y de los cuales 134 ya han sido reinsertados a su hábitat natural. Cabe destacar que la BOA también es el órgano de la Secretaría encargado de realizar las fiscalizaciones ambientales que garantizan la correcta aplicación de las leyes ambientales, como la normativa que regula el uso de biocidas y la protección de la fauna ictícola, que cobró especial relevancia por los contextos de bajante extraordinaria de los ríos que atraviesa la Provincia y el país. Consejo Provincial del Ambiente También fue un exitoso año de trabajo del Consejo Provincial del Ambiente, con sus 10 comisiones que abordan las diferentes temáticas ambientales. El Consejo realizó este año 45 reuniones y es el encargado del diseño, definición y monitoreo de la implementación de políticas ambientales en el Chaco. En este sentido, es relevante el avance en el nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) del Chaco, que tuvo un inicio exitoso del proceso de actualización, con una primera etapa del proceso de participación social concluida y la consolidación de una propuesta técnica del nuevo mapa. Programa ReciTodos Y, por último, pero no menos importante, está el lanzamiento del Programa ReciTodos, que promueve la separación de residuos en el hogar y el reciclado de los mismos a través de la economía circular. La iniciativa impulsa a las familias a separar los residuos reciclables en el hogar, para que luego la empresa chaqueña “Preserva” los transforme en materia prima, dándoles valor agregado y produciendo objetos que serán comercializados, dando lugar a la economía circular. Los residuos serán recolectados con la contribución de 2.500 recuperadores urbanos que trabajarán en 130 puntos de la ciudad, para abarcar todos los barrios que incluyen al AMGR. Se proyecta implementar el programa ReciTodos en todos los municipios y lograr que para 2023 Chaco tenga la capacidad de procesar sus residuos sólidos urbanos y eliminar, de forma completa, los basurales a cielo abierto.