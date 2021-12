LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES «AUGUSTO SCHULZ», UNA APUESTA AL CRECIMIENTO CULTURAL CHAQUEÑO

Desde el Instituto de Cultura del Chaco informaron que el inmueble será refaccionado en su totalidad. Con una inversión de más de 184 millones de pesos, la primera etapa de la obra contempla la restauración y puesta en valor del Patrimonio Monumento Nacional, el espacio exterior (jardines, senderos, paseos y pérgolas), y el edificio que tendrá un bar, restaurante, depósitos y sanitarios.

La creación del Instituto de Cultura del Chaco (ICCh) en 2008 brindó una base sólida para atender otras necesidades sociales. Desde su creación, la cartera cultural sostuvo como lema que la Cultura es una inversión y no un gasto. En aquella gesta fundacional estuvo Francisco Romero a la cabeza del Instituto, función que hace poco retomó. Siguiendo este camino, uno de los museos chaqueños será sometido a una refacción total, lo que corrobora la importancia material e inmaterial de la Cultura. Los cambios sociales que estas inversiones promueven hunden sus raíces y apuntan a cambios de largo plazo.

Se trata del proyecto de restauración integral del Museo de Ciencias Naturales “Augusto Schulz” (Ex Estación Santa Fe), dependiente del ICCH y ubicado en Pellegrini 802, en Resistencia. Actualmente el edificio presenta un grado de deterioro avanzado, no solo por el tiempo, si no por una falta de mantenimiento adecuado y que sigue generando un estado de pérdidas importantes como patrimonio cultural.

La licitación pública de dicha obra, anunciada días atrás por un monto de $184.094.928,88, tiene una primera etapa que contempla la restauración y puesta en valor del Patrimonio Monumento Nacional, el espacio exterior con sus jardines, senderos, paseo de esculturas y pérgolas para artesanos, y el edificio que, por un lado, tendrá el Bar Restaurante, y por detrás el depósito para artesanos y baños públicos. Luego habrá una segunda etapa, para la cual se llamará a licitación, e incluirá la construcción del edificio nuevo que contendrá a los museos de Ciencias Naturales y el Museo de la Identidad Chaqueña (actualmente Museo del Hombre Chaqueño).

“Es una gran obra muy esperada por el pueblo chaqueño, ya que permitirá rescatar los valores patrimoniales de una historia trascendental del Chaco, y así poder volver a recorrer, interpretar y difundir la identidad e historia de nuestros pueblos”, adelantó la arquitecta Ninfa López, Coordinadora Comisión de Patrimonio e integrante del equipo técnico del ICCh. En esta mega obra también interviene el Instituto de Turismo de nuestra provincia, en el marco del programa nacional “50 Destinos” que implica un financiamiento por parte del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El programa “50 Destinos” busca fortalecer al sector con políticas provinciales y nacionales a todo el territorio argentino. El mismo es financiado por un porcentaje del Impuesto PAIS, decisión del Gobierno Nacional de federalizar los recursos haciendo una distribución equitativa a todas las provincias.

Se estima que serán más de 500.000 habitantes los beneficiados con este proyecto. Aparte de Resistencia y el área de influencia de los municipios aledaños de Puerto Vilelas, Barranqueras, Fontana, Puerto Tirol, Colonia Benítez, Margarita Belén e Isla del Cerrito, los beneficios que traerá la obra abarca a las ciudades que conforman la microrregión NEA de Corrientes, Posadas, Formosa y del norte de Santa Fe como Avellaneda y Reconquista. “Será un gran contenedor y espacio para centro de convenciones de toda la zona de influencia, generando de 200 a 500 nuevos puestos de trabajo entre obreros de la construcción, patrimonialistas, profesionales de la arquitectura y urbanismo, ingeniería, sanitaristas, electricistas, paisajistas, técnicos ambientales, escenotécnicos, gestores culturales, artesanos, restauradores, asesores técnicos especialistas en la temática”, aclaró López.