UN AÑO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19: CENTENO DESTACÓ LA TAREA DEL PERSONAL Y LA IMPORTANCIA DE COMPLETAR LOS ESQUEMAS

La ministra de Salud Pública Carolina Centeno encabezó, este miércoles, un acto de reconocimiento a las y los trabajadores sanitarios que forman parte del Plan Vacunación Provincial contra el COVID-19 al cumplirse un año del comienzo de la histórica campaña de inmunización. En la sede del Ejército Argentino junto a integrantes del gabinete de la cartera sanitaria, resaltó la labor del personal e instituciones involucradas.

“Hoy se cumple un año de haber iniciado la Campaña de Vacunación más importante de la que se tenga memoria en la provincia, se aplicaron un promedio de 5.000 dosis diarias desde el 29 de diciembre de 2020”, remarcó. Hasta la fecha se aplicaron 1.722.214 vacunas anti COVID-19: 935.072 corresponden a primeras dosis, 693.348 a segundas dosis, 37.626 a dosis adicionales y 56.168 a dosis de refuerzo.

“El aniversario nos encuentra en una situación epidemiológica diferente a la de diciembre del año pasado, con un 92% de personas mayores de 18 años vacunadas con una dosis y un 72% de esos mayores de 18 años con el esquema completo”, sostuvo y recordó la importancia de las dosis de refuerzo.

Además señaló que continuarán las estrategias territoriales de vacunación y se sumarán nuevas postas. “Es importante llegar a cada punto de la provincia, por eso se sumarán nuevas postas, por ejemplo en estaciones de servicio y más operativos casa por casa”, adelantó.

Centeno remarcó la importancia de que las personas con síntomas o contactos estrechos se realicen los hisopados correspondientes. “Estamos poniendo en valor la herramienta de la vacunación, pero si queremos contribuir al descenso de casos tenemos que seguir estableciendo las medidas de cuidado que nunca se han suspendido y que nos permiten el acompañamiento de la comunidad, más en este contexto de reuniones, de fiestas de fin de año y de todo lo que significa el movimiento turístico”, sostuvo.

Vacunarse para evitar formas graves de la enfermedad

La funcionaria subrayó la importancia de completar los esquemas de vacunación para evitar la enfermedad grave y la muerte. “De las cuatro personas internadas ayer con asistencia mecánica respiratoria, tres de ellas -o sea el 75%- no estaba vacunada, en tanto las últimas dos personas fallecidas no tenían ninguna dosis colocada, y entendemos que habían manifestado la voluntad de no vacunarse”, ejemplificó.

En esa línea indicó que, pese al contexto mundial epidemiológico de ascenso de casos, en la provincia este aumento se está produciendo con poca ocupación de camas. “Esto tiene que ver con la histórica campaña de vacunación, cuanto más avancemos con la vacunación, menos ocupación en terapia intensiva habrá”, aseguró.

Tres casos ómicron confirmados

En las últimas horas se confirmó la detección de los tres primeros casos positivos de COVID-19 de la variante ómicron en el Chaco. “De doce muestras tres dieron positivas para esta variante, todas con el antecedente de viaje a Córdoba que es una de las provincias que tienen circulación viral comunitaria de ómicron”, indicó.

Las tres personas están en buen estado culminando su aislamiento entre el 30 de diciembre y el 3 de enero con el seguimiento y acompañamiento de la cartera sanitaria. Las tres personas, que sintieron solo síntomas leves, contaban con la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Los tres pacientes refirieron síntomas leves como pequeños dolores de cabeza, algo de dolor de cuerpo, algún tipo de síntoma de resfrío, y ninguna requirió internación”, describió y señaló que se reforzó el seguimiento telefónico con más profesionales para tener mayor contacto a diario con todas las personas aisladas y activas.

De las tres personas, una pertenecía a un contingente de un viaje de egresados por lo que se analizó a todo el contingente. “Antes del pase sanitario, Chaco fue pionera en instituir una resolución ministerial que permita controlar de cerca los viajes de estudiantes, principalmente a las ciudades de Córdoba y Bariloche, de alto riesgo epidemiológico, control que nos ha permitido detectar precozmente la positividad y luego mediante la secuenciación identificar la variante ómicron de esos tres casos”, indicó.