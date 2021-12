Polémicas declaraciones del camionero que realizó maniobras peligrosas en la ruta: «Me tiraron un ladrillo y quería alcanzarlo para verle la patente.»

Este lunes se hicieron virales unas imágenes que trascendieron todo el territorio chaqueño. Los ocupantes de una camioneta grabaron las peligrosas maniobras del chofer de un camión que intentaba sobrepasar a varios vehículos juntos en una Ruta Nacional 11 cargada de tránsito.

Así, «Pino» que estaba a punto de jubilarse según nos afirmó, nos brindó su punto de vista de lo que pasó.

«Nadie sabe lo que pasó, solamente yo lo sé, la sociedad puede pensar lo que quiera», aclaró.

En esa sintonía, explicó el por qué de las maniobras que realizó: “Pasó una traffic blanca y me tiró un ladrillo, entonces empecé a hacer ‘zic zac’ para tratar de alcanzarle para verle patente”.

“Dijeron que andaba borracho y eso no es verdad y yo, si sabía que todo esto iba a pasar esa misma noche me hacía un test de alcoholemia para demostrar que no era verdad”, señaló.

Luego comentó acerca que lo que se habló en varios medios de su trabajo: “Según todo lo que se habla, a mí me echaron, pero yo no recibí nada de la empresa. No tengo nada que aclarar, lo único que tengo que solucionar es con UNITAN”, y agregó: “Yo hice mi descargo con escribanía en UNITAN».

Así, también se refirió con respecto que le quitaron el carnet y sus años como camionero: “Me sacaron el carnet por un error humano, eso no pueden hacer. Hace 40 años que trabajo como camionero y jamás tuve un problema, lo máximo que tuve fue una rotura de un espejo”.

«No tengo miedo de quedarme sin trabajo, todo el mundo me conoce, me llamaron de 200 mil empresas y no podía creer lo que me paso», aseguró.

El conductor aseveró: “Admito que hice una mala maniobra, pero di la cara y nadie sabe lo que realmente pasó”, y argumento que “no tengo que darle explicaciones a la sociedad que me enterró como a un bebé, no me gustan los puteríos”.

Fuente: Diario Chaco.

