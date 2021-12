Pidió disculpas el hombre que acosó a una joven en la calle.

“Quiero pedir disculpas a Daiana por el suceso que vivió el otro día a la mañana, a la familia de esa chica, a mis padres y a todas las personas que llegué a molestar a ofender por lo que hice”, comienza el mensaje del joven que se presentó como Franco Cossio.

En el video, publicado en sus redes sociales, Cossio reconoce haber acosado a Daiana y asegura sentirse “muy apenado”. “Solo quiero que esa persona a la que lastimé o acosé en la calle que me disculpe, quiero hacerle saber que nunca jamás volveré a hacer eso; no tengo palabras para pedir perdón por lo que hice”, sostuvo.

“Espero que puedan entender, a pesar de las críticas que recibí estaré siendo fuerte para seguir adelante”, expresó y señaló: “Mis padres me enseñaron mucha educación y respeto y en ese momento no los puse en práctica”.

Y reiteró: “Desde el fondo de mi corazón pido muchas disculpas, espero cambiar y que no se vuelva a repetir ningún caso así”, cerró.

El hecho ocurrió el lunes por la mañana, cuando Daiana se disponía a hacer unos trámites en bicicleta y, al circular por avenida Rissione al 300, un hombre en moto pasó muy cerca de ella y le pegó en la cola.

Lo denunció penalmente y ayer por la tarde Cossio fue identificado, demorado y luego trasladado hasta la unidad policial junto con la motocicleta marca Kellel 110 cc en la cual circulaba cuando ocurrió el hecho. No obstante, la Unidad Fiscal N°2 dispuso que sea notificado en la causa por “Supuesto Abuso Sexual” y fue liberado.

Fuente: Diario Chaco.