Murió Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando

Tenía 52 años y vivía en Nápoles, donde Pelusa fue ídolo absoluto. Jugó en distintos clubes de Sudamérica y Europa

La noticia conmueve al mundo: Hugo Maradona, hermano menor de Diego Armando, murió a los 52 años en Italia.

El ex mediocampista vivía en la zona de Flegrean, en Monte di Procida, en la provincia de Nápoles, desde hace algunos años. Según informaron los diarios italianos La Gazzetta dello Sport y el Corriere della Sera, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la mañana de este martes.

Surgió como mediocampista en Argentinos Juniors y luego siguió los pasos del Pelusa al emigrar durante una temporada en 1987 al Napoli. La carrera de Hugo siguió en tierras europeas, pero también por Sudamérica y distintos clubes de Japón desde inicios de los 90.

En agosto de este año se había postulado como concejal municipal en las listas de Catello Maresca, el candidato a la alcaldía de centro-derecha, pero no resultó electo.

El Turquito, nacido en Lanús un 9 de mayo de 1969, también tuvo un paso por las selecciones juveniles de Argentina, defendió las camisetas de Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena, Deportivo Italia de Venezuela, Club Progreso de Uruguay, PJM Futures, Avispa Fukuoka y C’dole Sapporo de Japón.

La noticia golpeó con fuerza dentro del Napoli. Según el rotaitvo Il Mattino, el presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, el resto de los directivos, el cuerpo técnico y el plantel le dieron el pésame a la familia.

«Lamentamos informar el fallecimiento de Hugo Maradona, hermano de Diego y ex jugador de nuestra Institución. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos», escribió Argentinos Juniors en su cuenta de Twitter junto a una imagen del ex deportista durante su paso por La Paternal.

