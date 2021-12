Joven chaqueña sufrió acoso callejero mientras andaba en bicicleta: «El dolor persiste y el trauma no me lo quita nadie»

A través de sus redes sociales, la joven hizo público el acoso que sufrió ayer mientras circulaba en su bicicleta por la avenida Rissione. Hoy consiguió los datos del hombre que la manoseó y según contó a Diario Chaco, esta mañana iba a realizar la denuncia pertinente.

El hecho sucedió durante la mañana de ayer, cuando Daiana se disponía a hacer unos trámites en bicicleta. Fue así como, al circular por avenida Rissione al 300, un hombre en moto pasó muy cerca de ella y le pegó en la cola.

Las cámaras del lugar captaron el momento y también ayudaron a identificar al acosador. Sin embargo, la joven ni bien llegó a su casa, tras sufrir el abuso, describió lo vivido y aportó los datos que recordaba para hacer pública su situación y que se difunda lo más rápido posible.

Dio detalles del hombre que viajaba en una moto rojo, tenía una gorra negra, remera gris, pantalón de Grafa y botas negras.

“Ya no se puede salir en bici tranquila”, lamentó enfurecida la Daiana y detalló que está bien, aunque “el dolor persiste y el trauma no me lo quita nadie”. Asimismo, la joven pidió colaboración para difundir y hecho y deseó que “no le pase a nadie más”.

