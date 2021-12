Balance 2021: Argentina recupera actividad perdida durante la pandemia

Según un relevamiento anual que realizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a modo de balance de 2021, la actividad general del país que se vio seriamente afectada durante la pandemia logró recuperarse casi en su totalidad. No obstante, la situación es todavía delicada.

El informe –que cuenta con los últimos datos disponibles a octubre y proyecciones- revela que la actividad general se encuentra 2,1% por encima del nivel que registraba en el momento previo al inicio de la pandemia de COVID-19.

De esta manera, Argentina se encamina a cerrar 2021 habiendo recuperado prácticamente todo el terreno perdido en materia de actividad en el marco de la crisis sanitaria global que se desató durante 2020.

En los primeros diez meses de este año el país acumuló un crecimiento del 10,4% interanual y, de acuerdo con el último relevamiento de proyecciones del BCRA, se estima que 2021 culminaría con una recuperación de la actividad del orden del 9,7% interanual, similar a la caída registrada en 2020 (-9,9% interanual).

No obstante, la situación todavía es delicada. Por un lado, porque el nivel de actividad general promedio de los primeros diez meses de este año aún se encuentra 2,2% por debajo del registrado en igual período de 2019 (y 5,7% por debajo del de 2017, último año de expansión previo al trienio de recesión 2018-2020). Por el otro, porque todavía se observan ciertas heterogeneidades sectoriales en el ritmo y el alcance de la recuperación.

A modo de ejemplo: el comercio mayorista y minorista y la industria manufacturera son dos sectores cuyos niveles de actividad mejoraron frente a 2019 (crecieron 5,4% y 5,1% considerando el promedio enero-octubre de 2021 versus el mismo período de 2019), pero en el último caso el promedio encierra rubros con crecimiento en torno al 40%, otros con modestas subas de un dígito, y casi el 40% de los rubros registrando caídas.

Comentarios