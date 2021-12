AUMENTO DE CONTAGIOS: CAPITANICH REUNIÓ AL COMITÉ DE MONITOREO Y REITERÓ QUE LA VACUNACIÓN «ES EL PLAN MÁS CLARO CONTRA EL COVID»

La campaña continúa con postas abiertas las 24 horas y con un programa de visitas del personal sanitario casa por casa. Gracias a ese sistema no hay mayores riesgos, aseguraron. «Vamos a profundizar la estrategia para quienes no tienen la segunda dosis, los que necesitan la tercera dosis de refuerzo y sobre todo necesitamos trabajar para lograr que la gente se vacune; la vacuna es el factor de inmunización que reduce al máximo el nivel de internación», insistió Capitanich. El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analia Rach Quiroga, junto a la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno, encabezaron una nueva reunión del comité de monitoreo, evaluación y seguimiento de la emergencia sanitaria ante el aumento de contagios por Covid. “Vemos un aumento muy fuerte de la tasa de positividad, aunque no visualizamos hasta ahora la variante Omicron en la provincia”, indicó el mandatario. Las reuniones del Comité que se realizaban periódicamente se habían discontinuado por el drástico descenso en los contagios, pero ahora se retomarán, como así también el reporte habitual del estado de la pandemia en la provincia los lunes. El próximo encuentro del comité está programado para el lunes 3 de enero de manera virtual. En la provincia hay 15 personas internadas con Covid, de las cuales cuatro se encuentran en grave estado. “El 75% de los casos graves son de personas no vacunadas, mientras que de los casos moderados el 50% no tienen aplicada la segunda dosis”, precisó Capitanich, y agregó que “el promedio de edad en los contagios es de 39 años, mientras que en el caso de las personas fallecidas es de 65 años”. En vistas a la fiesta de fin de año, el gobernador llamó a la “responsabilidad social y colectiva” para evitar un aumento aún mayor de los contagios. “Las estrategias de prevención se deben seguir implementando como el lavado de manos, el uso del barbijo y la distancia social”, sostuvo. “Vamos a profundizar la estrategia para quienes no tienen la segunda dosis, los que necesitan la tercera dosis de refuerzo y sobre todo necesitamos trabajar para lograr que la gente se vacune; la vacuna es el factor de inmunización que reduce al máximo el nivel de internación”, insistió Capitanich. “Nuestro plan más claro es el de vacunación, vamos a llegar a 1 millón 730 mil dosis en el transcurso de este año”, graficó, y aseguró que el stock de vacunas y de testeos rápidos está garantizado. “Hoy es absolutamente imprescindible hacer lo que estamos haciendo: monitoreo para grupos etarios de mayor contagio, de 20 a 39 años, que es el de menor nivel de vacunación relativa”, contó. Actualmente el plan de vacunación se desarrolla con postas abiertas las 24 horas y con un programa de visitas del personal sanitario casa por casa. En tanto, el mandatario valoró que la vacunación siga avanzando de manera firme entre el personal estratégico, personal sanitario y de seguridad. “El personal sanitario tiene altísimo nivel de coeficiente de aplicación de primera y segunda dosis y más de 50% de la tercera dosis”, detalló. La ministra Centeno aseguró que el aumento de casos se da en concordancia con el crecimiento que se está dando en todas las provincias de la Argentina. “Frente a lo que es la vigilancia ante la inminencia del ingreso de la cepa Omicron en la provincia es importante remarcar las estrategias que fuimos haciendo y las que estamos por realizar en los próximos meses para fortalecer las medidas de cuidado y la campaña de vacunación”, expresó. No obstante, en la misma línea que el gobernador, remarcó que los datos de vacunación en la provincia son “alentadores”: 92% mayor de 18 años vacunados con una dosis; el 72% vacunado con dos dosis, y se empezó a colocar el refuerzo en más del 8% de la población. La ministra recordó que la presentación del pase sanitario que se comenzará a exigir desde el 1 de enero será para asistir, participar o permanecer en los siguientes casos: viajes grupales o de contingentes, eventos masivos de más de mil personas al aire libre o en lugares cerrados, discotecas y boliches y salones de fiesta. El pase sanitario se podrá presentar por diferentes vías como ser las aplicaciones Mi Argentina o Cuidar, el pasaporte Chaco o Pasaporte Covid y el carné físico o papel.