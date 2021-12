Sáenz Peña: El Municipio entregó 22 títulos de propiedad a vecinos de distintos barrios de la ciudad.

En la tarde del miércoles, 22 vecinos de once barrios de la ciudad recibieron su título de propiedad. Esto se da en la continuidad del programa municipal “el título en tus manos” que se lleva adelante a través de la Subsecretaría de Regulación Dominial de Tierras.

El acto estuvo encabezado por el intendente Bruno Cipolini, quien estuvo acompañado del secretario de Planificación, Sebastián Villalonga; el subsecretario de Regulación Dominial de Tierras Fiscales, Omar Benítez y demás funcionarios municipales.

“Es una alegría poder compartir este momento con cada uno de ustedes, trascendente en sus vidas y en la historia de sus familias seguramente. Un paso importante el hecho de recibir sus títulos y ser propietarios formales de la tierra donde han construido sus casas y en algunos casos sus vidas en generaciones”, sostuvo el Intendente.

Por otro lado, comentó que si bien no se está llegando la modernización del estado a todos los lugares, explicó que no se trata solo del municipio sino que el tramite implica vinculación con distintas áreas del estado provincial, sumado a que los vecinos por sus actividades diarias no pueden ir y venir continuamente a las oficinas de tierras.

“Haber llegado hasta aquí significó para ustedes un gran esfuerzo y mucha paciencia y por eso les agradezco. Nosotros siempre hemos actuado y vamos a seguir haciéndolo, nos queda el desafío de mejorar el trámite para que la espera no sea tan larga para ustedes”.

Los vecinos beneficiados eran de los barrios Monseñor de Carlo, San Cayetano, Santa Teresita, Obrero, Centro, Lamadrid, Colón, Arce, Mitre, Tiro Federal y Reserva Este.

