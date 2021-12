CAPITANICH ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DEL CONCESIONARIO PAUNY DEL NORTE: «SIN INDUSTRIAS NO HAY NACIÓN, SIN NACIÓN NO HAY PROGRESO Y SIN PROGRESO NO HAY BIENESTAR, CALIDAD NI JUSTICIA», DIJO

Esta nueva empresa, que surge de la fusión de Trinor y LD Agro, otorgará 12 nuevos empleos con proyección a incorporar otros tres más con esta nueva planta de tractores en la provincia. Además, realizaron el lanzamiento oficial del tractor Brioso 2215ie, que comenzará a comercializarse en febrero de 2022.

Este lunes, el gobernador Jorge Capitanich participó de la inauguración del concesionario oficial Pauny del Norte, ubicado en avenida 25 de Mayo 2330 de Resistencia y que generará 12 nuevos puestos de trabajo. Además de la inauguración, realizaron el lanzamiento al mercado de un nuevo tractor Brioso 2215ie. “Sin industrias no hay nación, sin nación no hay progreso, y sin progreso no hay bienestar, calidad ni justicia”, expresó el mandatario.

“Esto es muy importante porque en el escenario Chaco es pujante en materia de desarrollo agropecuario”, destacó Capitanich, celebrando la nueva inauguración de la empresa en la capital provincial y su importancia en el territorio chaqueño. “Tenemos el plan Chaco 2030 para llegar a 3 millones de hectáreas productivas con 9 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y otros cultivos y eso implica expandir la capacidad productiva e implica más tractores, herramientas y más equipamiento para el desarrollo agropecuario”, aseguró.

Chaco es la cuarta consumidora de tractores Pauny en el país. En ese marco, Capitanich afirmó que “sería bueno tener producción de piezas locales y ensamblar determinados tipos de tractores para la distribución regional. Chaco tiene un régimen que promueve la radicación de industrias y fomentamos la industria metalmecánica en 20 complejos productivos y en 20 cadenas de valor”, remarcó.

Con una inversión de $15 millones, se generó esta nueva concesionaria, la que otorgará empleo para 12 personas y proyecta la incorporación de tres más, por lo que Capitanich felicitó a los empresarios porque “aumentan la demanda ocupacional que garantiza la dignidad de cada persona que trabaja”.

Participaron el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Federico Muñoz Femenía, el ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton, el presidente de Pauny S.A. José María López y el dueño de “Pauny del Norte”, Ernesto Colombo.

Por último, Capitanich cerró diciendo: “Es algo muy bueno que la industria nacional siga creciendo, que empresarios industriales que apuestan al desarrollo sigan creciendo. Sé del empuje que tiene Pauny, con 800 trabajadores que defienden la camiseta a lo largo y a lo ancho del país en 70 concesionarios. Son la cara y la expresión de una empresa orgullosa de pertenecer a una industria nacional”.

*Sobre la empresa y lanzamiento*

Pauny es una empresa de capitales nacionales, líder en el rubro metalmecánico, reconocida por la producción de una completa gama de tractores de mediana y alta potencia, y de maquinaria vial. Exporta sus productos a más de 16 países y que en lo que va del 2021, lograron vender 1700 tractores. A partir de la fusión de las empresas Trinor y LD Agro, dos compañías importantes en la región que cuentan con 30 años de experiencia en el rubro agrícola, nació “Pauny del Norte”.

Además, a manera de festejo de sus 20 años, la empresa lanzó al mercado desde su sede en Resistencia su tractor Brioso 2215ie, que comenzará a comercializarse en febrero 2022. Esta maquinaria ofrece a productores una máquina que consume menos combustible, tiene más autonomía de trabajo y brinda más seguridad.

*Acompañamiento ejemplar del Estado al sector privado*

El presidente de Pauny S.A. José María López celebró el acompañamiento del Gobierno Provincial de esta primera sede en Resistencia. “De esta forma tenemos mayor presencia y es importante porque somos la única empresa de tractores nacionales con capitales 100% nacionales y que el Estado acompañe a emprendimientos privados, debe ser un ejemplo en muchas partes del país”, aseguró.

El dueño de Pauny del Norte, Ernesto Colombo, agradeció primeramente “al equipo de trabajo, por llegar a esta inauguración en tiempo y forma”; y luego destacó: “esto es un orgullo porque representa un esfuerzo muy grande en estos momentos de pandemia. Se trata de una alianza estratégica que nos genera muchas expectativas de cara a lo que viene”.