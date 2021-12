MESA ESI: SE PRESENTÓ EL BALANCE DE ACCIONES DE GOBIERNO PARA LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Desde el Salón Obligado de Casa de Gobierno, el Estado chaqueño a través de sus diferentes organismos de forma articulada expuso los avances logrados durante el 2021 en materia de educación sexual por medio de políticas públicas. Este lunes 20 de diciembre, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, la Mesa Interministerial para la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, encabezada por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, presentó su balance anual. En la oportunidad, las autoridades detallaron las acciones llevadas a cabo en el Chaco y realizaron un análisis de las futuras políticas públicas a considerar para seguir profundizando la implementación la Ley Nacional 26150 y su adhesión provincial N° 1502-E en el interior de las aulas y en el hacer cotidiano, ampliando distintas estrategias. Desde la Unidad de Coordinación, Monitoreo y Seguimiento de Políticas para la Igualdad de la Vicegobernación, los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Salud Pública y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, reafirmaron el compromiso del Estado chaqueño para continuar avanzando en la aplicación de la ESI a través de una mirada basada en los derechos humanos y géneros, garantizando la perspectiva intercultural indígena, para formar en igualdad, construir sexualidades igualitarias, deconstruir estereotipos sexistas, valorar la afectividad, prevenir las violencias, respetar la diversidad y cuidar y preservar los cuerpos, la salud física y mental de las infancias y adolescencias chaqueñas. La secretaria de DDHH y Géneros, Silvana Pérez, se refirió a las acciones desarrolladas a los largo del 2021 de forma conjunta con la Vicegobernación y afirmó: “Impulsamos la conformación de la Mesa Interministerial para la efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo y Ley de los 1.000 días, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la aplicación, promoción y garantía de derechos. En cada una, planteamos un enfoque de derechos humanos y géneros, buscando ampliar la aplicación de la ESI y potenciarla con acciones de otras carteras”. En este sentido, Pérez detalló que durante el 2021, desde su área se trabajó junto a más de 800 Promotoras Territoriales de lucha contra la violencia sexista. Así mismo, destacó el trabajo conjunto con la Universidad del Chaco Austral en relación a cursos y talleres para abordar la Ley de Educación Sexual Integral. *EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO* Aldo Lineras, ministro de Educación del Chaco, en relación a la reivindicación y respeto por las etnias chaqueñas, adelantó: «Estamos trabajando en el fortalecimiento de un programa específico denominado ‘ESI con Identidad Indígena’; para trabajar una ESI situada con las comunidades». Desde la cartera educativa en 2021 se ha conformado una Red de Referentes de ESI, con un docente designado por institución, llegando a unas 1.780 escuelas lo que representa un 77% de establecimientos educativos de la provincia. Así mismo, 1500 instituciones presentaron su planificación basada en la jornada ‘ESI es parte de la vida escolar’. Además, se desarrolló el Plan Provincial ESI relacionado con el acompañamiento pedagógico a docentes, brindando cursos y jornadas que contó con 3.000 docentes inscriptos. *SALUD* “A partir del análisis del último informe del Programa de Salud Reproductiva, conocimos que se colocaron más implantes que nunca en la provincia, estamos hablando de 9.146 en una población adolescente menor de 19 años. Y a pesar de la pandemia, lo mismo sucedió con DIU 2584 superando con estas cifras el récord provincial histórico”, indicó a su turno la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno al profundizar sobre los avances de las acciones sanitarias en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Chaco es una de las provincias que sigue avanzando en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. En relación al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita y segura, en 2021 se triplicaron estos procedimientos médicos. Si bien existió una suspensión durante dos meses este derecho, se aseguró a las chaqueñas la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos. Conforme a esto, desde la cartera sanitaria se avanza en políticas de prevención de abuso y violencias infanto-juveniles, camino crítico de los embarazos de menores de 15 años impulsando la reglamentación de la Violencia Obstétrica *DESARROLLO SOCIAL Y ESI* Por otro lado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, expusieron las principales líneas de trabajo en relación a la articulación provincial para la efectiva aplicación de la ESI en dispositivos dependientes de esa cartera. “Desde el Ministerio llevamos adelante el Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, contando con Centros de Adolescencia en los departamentos Güemes, Chacabuco y San Fernando, donde logramos fortalecer la participación de referentes comunitarios para abordar allí, en esos espacios de educación no formal, la Educación Sexual Integral”, sostuvo Pia Chiacchio Cavana. Desde esta cartera, a través del Sistema de Protección Integral de Derechos de personas adultas mayores en situación de calle y vulnerabilidad, se tomaron denuncias sobre casos de violencia, tanto psicológica, física o económica. Actualmente, unas 870 personas adultas mayores, en su mayoría mujeres, se encuentran en espacios convivenciales recibiendo contención y formación en temáticas como Educación Sexual Integral. La ministra Chiacchio Cavana indicó que “desde la Secretaria de Juventudes y Disidencias, sumamos “Juventudes SIN TABUES” donde brindamos atención y recibimos consultas respecto a ESI de forma virtual. Esto se suma al trabajo territorial del programa “la ESI va al Barrio” con amplia presencia en barrios populares de la provincia a través de 200 talleres y encuentros, articulando también distintas acciones con organizaciones de la comunidad y de la cartera de salud para la realización de TEST de HIV. *ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS* Además de las políticas anteriormente señaladas, Pérez recordó que desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como parte de las acciones coordinadas en cuanto a ESI y asistencia a las chaqueñas y los chaqueños, se encuentra vigente el Sistema Integral de Protección a Víctimas de Violencia por motivos de Género, el cual busca prevenir y asistir integralmente los casos de violencia por motivos de género, incluidas las violencias dentro de los noviazgos adolescentes y la reeducación en cuanto a relaciones afectivas consensuadas. Este sistema cuenta con las líneas 137 – 144 o el whatsapp 362 – 4970852 disponibles las 24 horas, los 365 días del año para realizar denuncias de manera segura y anónima donde un equipo técnico especializado brinda a lxs ciudadanxs asesoramiento y ayuda concreta. Además existe el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencias que se encarga de ponerse en contacto con la víctima y ofrecer acompañamiento, contención y asistencia terapéutica. Su contacto puede realizarse a través de tres vías: presencial, telefónica y WhatsApp (362-4747247). Por otro lado, el Programa Acompañar es un apoyo económico durante 6 meses a personas que se encuentran en situación de violencia de género y brinda acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial a las personas incluidas en el programa. En tanto que el área de Litigios Estratégicos brinda acompañamiento en asuntos de carácter jurídico, asesoramiento legal y patrocinio desde una perspectiva de género, asegurando la no revictimización, el acceso a la justicia y una atención integral en pos de una reparación psíquica, física y social