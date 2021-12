CAPITANICH RECIBIÓ A LOS AUTOCONVOCADOS POR PLANES DE AHORRO Y LLEVARÁ SUS DEMANDAS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

En el Chaco hay más de 5 mil personas afectadas por diferentes situaciones. El gobernador Jorge Capitanich recibió este lunes a referentes del grupo de autoconvocados por planes de ahorro automotor, quienes vienen reclamando la celeridad de sus denuncias por estafas contra concesionarias y administradoras, y que encuentran en el Gobierno provincial los mecanismos para canalizar esa demanda. En el Chaco son más de cinco mil los ahorristas que tienen problemas con sus planes de ahorro. El gobernador se interiorizó de las diferentes situaciones que afectan a quienes se adhirieron y planteó algunas posibles soluciones. Además pidió la elaboración de un diagnóstico y un informe con las presentaciones que ya se realizaron para poder tratar la cuestión con el presidente Alberto Fernandez. Del encuentro participaron la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, y los referentes del grupo de autoconvocados: Celia Rivero, Marcelo Álvarez, Patricia Muñoz, Erica Fernanda Sampayo y Marta Spagnoli. Voloj explicó que la caída de las medidas cautelares que fueron interpuestas ante la justicia está afectando a los ahorristas que habían logrado detener los aumentos desproporcionados de las cuotas de acuerdo a los salarios. “La única forma de sacar la cláusula de incremento es a través de un criterio judicial”, remarcó, y señaló que es intercediendo ante la Justicia como vienen trabajando con los autoconvocados. “En el país hay casi dos millones de personas con problemas similares, que ya judicializaron las cuestión. En la mayoría de los casos obtuvieron respuesta inmediata pero todo depende de criterios disímiles”, explicó Voloj, con lo cual los reclamos son tomados tanto en lo colectivo como en lo particular. Resaltó que gracias a diferentes gestiones realizadas a través de todas las autoridades de defensa al consumidor de la Argentina se lograron suspender las ejecuciones prendarias. “Entendemos las vulnerabilidad de los consumidores porque hoy no están en condiciones de asumir cuotas tan altas y muchos menos que le quiten el vehículo a quienes ya lo tienen. El gobernador escuchó las distintas demandas y propuso alternativas entendiendo que hay que regular la situación para que cualquier persona que acceda a un plan de ahorro lo pueda hacer con previsibilidad”, dijo la funcionaria. Concretamente, Capitanich garantizó que se realizarán presentaciones ante el Gobierno nacional para demostrar cómo se da la disparidad de casos, la falta de información en cuanto al precio y los aumentos de los montos de manera desproporcional a los salarios. La referente de los Autoconvocados, Celia Rivero, celebró la reunión con el gobernador. “Le pedimos que se tomen cartas en el asunto y se comprometió a tratar la cuestión en la reunión que tendrá con el presidente porque no es un problema particular sino que es una cuestión de interés social para la provincia”, expresó.