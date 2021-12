CAPITANICH PARTICIPÓ DEL 11° ANIVERSARIO DE LA CASA DE LAS CULTURAS DE RESISTENCIA

Junto con el presidente del Instituto de Cultura, el Gobernador recorrió las instalaciones, rememoró la inauguración del edificio en 2010 y ratificó el rol del espacio cultural como «faro de la cultura chaqueña», espacio de «unidad en la diversidad» y de respeto por la identidad pluricultural chaqueña. El gobernador Jorge Capitanich participó este sábado de la celebración del 11° aniversario de la Casa de las Culturas de Resistencia, en el marco del cual el espacio cultural propuso una agenda diversa de artes visuales, visitas guiadas al MUBA René Brusau, con las obras que integran el programa Patrimonio Activo y números musicales. La propuesta también incluyó una feria con el Club de Emprendedores, entre ellos cerveceros y gastronómicos. En una recorrida con el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero, Capitanich rememoró la inauguración del espacio cultural el 19 de diciembre de 2010 (un año de grandes inauguraciones en el marco del Bicentenario de la Patria), en lo que era sólo un estacionamiento “y hoy es el faro de la cultura chaqueña”. En esa línea, Capitanich remarcó, también, que “básicamente su concepción tiene que ver con unidad en la diversidad y sobre todo lo que es el respeto de la identidad cultural de nuestra provincia, que es una expresión identitaria que nosotros entendemos como pluricultural”. “El concepto de interculturalidad está desde la concepción y acepción del vocablo Chacú, hasta lo que significa este encuentro de naciones y perspectiva histórica y cultural. Para nosotros interculturalidad significa diálogo entre culturas, respeto a la diversidad y eso es lo que promovemos en esta casa de las Culturas”, señaló. Por otra parte, Capitanich también recordó que en 2023 el Museo de Bellas Artes René Bruseau cumplirá 40 años, y detalló el trabajo que desde el comienzo de esta nueva gestión “hemos hecho un sistema de identificación y clasificación de las obras artísticas para el resguardo de las mismas, que son cerca de 700”. También participaron de la celebración el vicepresidente del ICCH, Alfredo Germignani; la directora de la Casa, Ninfa López; la subsecretaria de Juventudes, Julieta Campos; y otras autoridades provinciales. “Una casa que no duerme nunca” El presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero emocionado, rememoró que, en 2007, aquella playa de estacionamiento en pleno centro “fue una de las primeras cosas que planeamos y soñamos con el gobernador Capitanich, que se convirtiera en un faro cultural de resistencia y de todo el Chaco”. Haciendo alusión a aquel primer slogan, “Chaco todas las culturas”, recordó que “con hacedores y artistas pensábamos que tenía que ser Casa de las Culturas porque pensábamos que en clave intercultural polifónica la riqueza de nuestra diversidad”. Romero destacó que hoy en Casa de las Culturas tienen su lugar definitivo el MUBA Chaco, la Sinfónica, el Ballet Contemporáneo de la Provincia, los Coros oficiales y que en el auditorio con capacidad para 348 personas “está siempre abierto para expresiones de danza, música, teatro, audiovisuales y para eventos independientes de la cultura. Es una casa que no duerme nunca”, aseguró. Tras detallar y explicar todos los espacios y propuestas que ofrece y alberga el espacio cultural adelantó una “sorpresa” para el 2022 “Vamos a convertir la terraza en un mirador especial, para que se pueda ver toda la ciudad y una lluvia de meteoritos en 3D vía calidad aumentada”. La casa de todas las culturas Inaugurada el 19 de diciembre de 2010, la Casa de las Culturas de Resistencia, actualmente dirigida por Ninfa López, es un mega complejo cultural donde conviven diversos universos culturales: el Bar Posada de Artistas, el Museo de Bellas Artes (MUBA) “René Brusau”, el cuerpo estable del Ballet Contemporáneo de Chaco, la Orquesta Sinfónica de la Provincia, el área de Música, el área de Artes Visuales, el área de Prensa, el área Pedagógica, la dirección de Producción y Contenidos Artísticos, el canal de la provincia ChacoTV TDA. Sumado a sus espacios permanentes, como las tres salas de exposición y muestra permanente del MUBA, el auditorio con capacidad para 350 personas y el salón de usos múltiples y las salas de ensayos del Ballet Contemporáneo y la Orquesta Sinfónica y los coros Santa Cecilia, de Adultos Mayores y de Niños Cantores. La Casa lleva adelante frecuentemente conversatorios de destacados exponentes de las distintas disciplinas artísticas. Y recibe además espectáculos de nivel nacional e internacional, y a las academias, conjuntos y grupos artísticos independientes, que brindan sus propuestas en el Auditorio con excelentes condiciones técnicas y el acompañamiento de los recursos humanos de Cultura. Este año inauguró el primer “Bar de Coplas», un expendio de coplas en voz alta en el Espacio Aledo Meloni, que permite conocer su vida y saborear su obra. En el ciclo de “Casa Activa” y con los protocolos de salud, realizan murales con establecimientos educativos y espacios de contención de Desarrollo Social los cuales recorrieron los espacios y a los elencos estables para saber de su cotidianeidad en sus prácticas artísticas. Articulando con los diferentes barrios y localidades de la provincia también vienen llevando adelante el programa “Casa Activa Barrial”, que se trata de la extensión educativa y cultural de Casa de las Culturas, realizando así el año pasado el mural en el merendero en Fontana y dando continuidad en esta oportunidad en Villa Centenario, con el Mural en el Club Juventud, y dando cierre al año, el mural homenaje al Cacique Moreno, en la Escuela Bilingüe Intercultural «Cacique Pelayo» de Fontana. Cada actividad de ese ciclo resulta del trabajo entre los actores barriales e institucionales para dar una producción colectiva, solidaria y expresiva en cada lugar que se active este punto. Además, “Música activa” trajo varios espectáculos como Stratus, el Homenaje al centenario del nacimiento de Piazzolla, ¡Festival We!, El Plan de la Mariposa, e Iván Noble, entre otros. Otra propuesta convocante es la del Cineclub, un espacio para amantes del cine que permite rever clásicos como las filmografías de referentes del cine como Godard, Agnés Varda. También “Terraza Sampler” tuvo encuentros con Transgénicos II, con una troupe de artistas que combinan lenguajes audiovisuales con perfomances y lecturas en voz alta. El mural colectivo pintado durante la jornada de este sábado, estuvo a cargo de las artistas Solange Oleszek y Gaby Flash del colectivo “Terere”, en él se representan los 11 años de la Casa de las Culturas, con la participación de niños y niñas de la una fundación, y con la aplicación de una técnica mixta.