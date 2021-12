CAPITANICH ENTREGÓ CERTIFICADOS A LAS Y LOS EGRESADOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN PARA EL LIDERAZGO

«Para liderar hay que conocer el territorio y a sus actores, cómo piensan y cómo sienten para poder conocer sus problemas y proponer soluciones», expresó el gobernador a las y los egresados. Se graduaron 81 personas de 18 localidades diferentes quienes presentaron proyectos sociales sobre cultura, ambiente, alimentación saludable y comunicación social.

El gobernador Jorge Capitanich encabezó este viernes el acto de entrega de certificados de la diplomatura de Gestión para el Liderazgo. Desde la sede de Sáenz Peña, que funciona en la Universidad del Chaco Austral (Uncaus), el mandatario destacó: “En el mundo hay matices y una gran dinámica de transformación. Ahí es donde el liderazgo tiene que anticiparse a ciertos fenómenos y galvanizar decisiones que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades”.

El gobernador felicitó a los egresados y aseguró que su apoyo a la carrera tiene que ver con la idea de intentar interpelar los corazones de quienes participan. “Quienes egresan tendrán la misión de transformar la vida de muchas personas”, expresó.

La Diplomatura se enmarca en el Programa de Formación de Líderes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se realiza en cinco países de América Latina desde hace una década. Está orientada a dirigentes e integrantes de organizaciones sociales, emprendedores, sectores productivos y representantes de sindicatos o de partidos políticos.

Dirigiéndose a las y los egresados, Capitanich expresó que “para liderar hay que conocer el territorio y a sus actores, cómo piensan y cómo sienten para poder conocer sus problemas y proponer soluciones”, y agregó: “Tienen que ser capaces de innovar en metodología en lo político y social para empoderar la capacidad de acción colectiva y transformadora. Eso se llama proyecto y es lo que construyeron ustedes”. “Hay que tener capacidad de leer la realidad social”, señaló.

El gobernador destacó que los certificados que se entregaron hoy son de referentes sociales que tendrán la misión de “transformar la vida de muchas personas para que la cultura del encuentro se produzca, se genere una acción colectiva que implique transformar la realidad. No es un mero diploma” insistió.

En la cohorte de 2020-2021 de la diplomatura se graduaron 81 de los 91 inscriptos, pertenecientes a 18 localidades de la provincia. En total, la carrera cuenta con 402 graduados desde 2016. Se trata de una iniciativa de la Corporación Andina de Fomento la cual se lleva adelante con la cooperación del Centro de Estudios, Formación y Animación Social (Cefas), la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional del Nordeste, la Fundación Acerca y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia.

Estuvieron presentes el coordinador Provincial de la diplomatura y presidente del Instituto de Cultura, Fransisco “Tete” Romero, la secretaria de Desarrollo Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, el presidente de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires y representante del Centro de Estudios de Pastoral Social Carlos Accaputo.

TRABAJAR COLECTIVAMENTE CON MIRADA HACIA EL FUTURO

Romero, quien además es docente de la diplomatura, felicitó a todas y todos los alumnos que cursaron la carrera y aseguró que el objetivo “es formar líderes con una oreja en el corazón y otra en lo colectivo”.

Agradeció al rector de la Uncaus Germán Oestmann, quien brindó un espacio para que se dicte la diplomatura, a Marta Soneira “que antes de ser funcionaria apostó a la carrera y fue quien dijo que debería contar además con la posibilidad de pensar la ruralidad y la igualdad, con una relación entre lo social y los comunitario, el emprendedurismo y la militancia en sectores sociales y políticos”, valoró Romero.

Además realizó un agradecimiento especial al gobernador Capitanich quien insistió para que se realice la diplomatura, en un contexto diferente a este. “En 2016 estábamos dispersos y descreídos, no veíamos la luz, pero teníamos pasión por el conocimiento, por la solidaridad, por lo colectivo y por el coraje, porque en ese momento había que tener mucho coraje para la salida colectiva”, expresó. También agradeció a los ex alumnos, ya egresados: “conforman el corazón de este proyecto que hicieron lo imposible para que no se cayera”, aseguró.

Soneira por su parte celebró que se termine una nueva cohorte y destacó la importancia de que se puedan dinamizar las oportunidades en las localidades donde cada uno vive, “con formación y conocimiento eso es posible”, aseguró y resaltó que la carrera les brindó la posibilidad de encontrarse con otros y pensar en red, colaborativamente y tener apertura para aprender. “Esta diplomatura nos enseña mucho de hermandad, compromiso y solidaridad y cuestiones técnicas necesarias para liderar el territorio”, remarcó la funcionaria.

Soneira bregó para que los proyectos presentados durante el cursado puedan concretarse, ya que se pensaron sobre las bases de las necesidades identitarias; aseguró además que se enmarcan la agenda del gobierno de desarrollo sostenible en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Accaputo manifestó la alegría al escuchar los diferentes testimonios y ver cómo la semilla que sembraron hace cinco años “va creciendo en la búsqueda del bien común”. El referente aseguró: “El liderazgo tiene sentido de pertenencia e identidad, por lo que espero que este curso colabore en ese sentido, los ayude con los desafíos del futuro; esta es una gran oportunidad para el desarrollo integral solidario y sustentable”, consideró.

