El Nuevo Banco del Chaco no abrirá sus sucursales los días 24 y 31 de diciembre

Las entidades bancarias no atenderán al público de forma presencial en sucursales los días viernes 24 y viernes 31 de diciembre próximos, luego de que el Banco Central (BCRA) facultara a los bancos y casas de cambio a otorgar asueto a sus personal con motivo de celebrarse las fiestas de fin de año. El presidente del Nuevo Banco del Chaco SA, Federico Muñoz Femenía confirmó a la Agencia FOCO que la entidad provincial adherirá a la medida dispuesta por el Banco Central de la República Argentina.

No obstante, aclararon que la medida no afectará ni a la atención a través de los canales digitales ni tampoco a las operaciones que se hagan por medio de cajeros automáticos o banca móvil, por lo que la operatoria sería igual a la de cualquier día feriado.

«El Banco Central de la República Argentina (BCRA) invita a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a otorgar asueto a su personal el 24 y 31 de diciembre. A través de la Comunicación P 51020, las entidades quedan facultadas a no abrir sus sucursales en esos días», informó el Central en un comunicado de prensa. De todas formas recordó que pueden realizarse diversas operaciones mediante los canales electrónicos, como los pagos con transferencias que son accesibles, eficientes y seguros y evitan el uso del efectivo.

«Con un teléfono celular, con cualquier billetera virtual o bancaria, las personas usuarias pueden leer cualquier código QR y realizar pagos con transferencia. Otras opciones de pago digitales son las tarjetas de débito y de crédito», detalló el Central. Por último, dijo que se instrumentaron todas las medidas pertinentes para garantizar la distribución de billetes entre las entidades financieras para que éstas puedan recargar los cajeros automáticos con efectivo suficiente y atender la demanda durante estos días.