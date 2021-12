Sáenz Peña: Finalizó la liga municipal de ajedrez 2021

La liga juvenil de ajedrez, impulsada por el municipio, culminó el año con la participación de 60 jugadores.

Durante el desarrollo de la liga de ajedrez, los ajedrecistas participaron de encuentros semanales que se realizaban en diferentes espacios. El último de ellos tuvo lugar el sábado en las instalaciones del Centro Empleados de Comercio, donde participaron 60 chicos, entre ellos ajedrecistas de la Academia Alfil, Polideportivo Municipal, Nido Milenium y los distintos Centros Comunitarios de la ciudad.

Luego del encuentro tuvo lugar la premiación, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Deportes, German Rearte y el Embajador Deportivo de la ciudad, Carlos Gabriel Salazar. Se premiaron a los participantes de categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, femenino y masculino.

Cabe mencionar que desde el municipio se promueve la práctica de este deporte de estrategia en distintos espacios de la ciudad y cada vez son más los niños y jóvenes que muestran interés en el mismo.

