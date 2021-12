CAPITANICH: «ESTE MUNDO LO VAMOS A CAMBIAR CON MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y CONCIENCIA SOCIAL»

A 45 años de la Masacre de Margarita Belén y en un emotivo acto por el Día Provincial de la Memoria por la Verdad y Justicia, y acompañado del secretario de Derechos Humanos de Nación, el gobernador llamó a «honrar a la memoria de nuestros 22 compañeros, y a ser capaces de enarbolar sus mismas banderas, por las cuales ofrendaron sus vidas». En el Parque de la Memoria de Margarita Belén, el gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, participaron del acto por el Día Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en rememoración de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida hace 45 años. “Este mundo lo vamos a cambiar con memoria, verdad, justicia, conciencia, con democracia y con fuerza y coraje para reivindicar cada 13 de diciembre y decir ¡Presente!”. “Han transcurrido 45 años de esta masacre que enluta al pueblo chaqueño, que implicó un fusilamiento encubierto y es lo que verdaderamente implicó una condena a 8 militares por lesa humanidad. Esto implica que, con una política activa de derechos humanos por parte del Estado Provincial de promoverse como querellante particular, se logró el juzgamiento y la condena, todo esto en el marco de un estado de derecho” remarcó Capitanich. El acto contó con una nutrida presencia de familiares de desaparecidos, víctimas, ex detenidos y detenidas por razones políticas, organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas y sociales. “Los fusilados no tuvieron estado de derecho, presunción de inocencia, y esto es importante porque memoria, verdad y justicia es imprescindible para la construcción de una sociedad democrática, pluralista que tenga paz en una cultura del encuentro y la fraternidad, porque no hay paz sin justicia” afirmó Capitanich. En el marco de la celebración por el Día Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia, “Tenemos que ser capaces de honrar a la memoria de nuestros 22 compañeros y tenemos que ser capaces de enarbolar sus mismas banderas, por las cuales ofrendaron sus vidas, por las cuales padecieron tortura y muchas veces la indiferencia de muchos sectores” aseveró Capitanich. “Estamos aquí para rendirles homenaje, levantar sus banderas en virtud de la memoria y que esa memoria se traduzca en verdad de nuestros tiempos, y esa verdad promueva la justicia de nuestros principios y reivindicaciones”, señaló Capitanich, quien agregó que “Argentina necesita promover un pacto democrático desde el punto de vista económico, político y social, que signifique respetar la pluralidad, respeto de las soberanía de nuestros estados, autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia de asuntos de otros países y de una estrategia que nos permita construir la patria grande” dijo. Proyectos de ley para reforzar la memoria, la verdad y la justicia Capitanich recordó que se impulsó un proyecto de ley para que la Casa de la Memoria se constituya en un instituto autárquico para garantizar asignación de recursos y fomentar una política en materia de derechos humanos y continuar impulsando los principios de Memoria, Verdad y Justicia. Además, remarcó que se impulsa un sistema de formación transversal para erradicar estructuralmente y de raíz el odio, la xenofobia, la discriminación y el racismo. “Queremos que cada 13 de diciembre, que cuando honremos a nuestros compañeros podamos decir que Chaco es una provincia libre de odio, ese odio que separa, que divide, que promueven las oligarquías para dividirnos en las luchas que nos deben movilizar para lograr justicia social y una defensa irrestricta de la soberanía de países, estados y hermanos más pobres en todo el mundo. Un mundo que necesita justicia social, los mismos ideales de nuestros compañeros que hoy homenajeamos”, expresó el gobernador. Por último, enfatizó: “Este mundo lo vamos a cambiar con memoria, con verdad, justicia, conciencia, identidad con unidad del campo popular, con democracia y con fuerza y coraje para reivindicar cada 13 de diciembre estaremos aquí para decir como siempre: ¡presente!”. Participaron del acto, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Aldo Lineras; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla; la diputada nacional, Lucila Massin; los diputados provinciales, Mariela Quirós, Juan Carlos Ayala, Rodrigo Ocampo; la presidenta de la Fundación “Chaco Solidario” Carla Prette; el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez. Pietragalla Corti: “Venimos de años donde la Justicia se relajó bastante” El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó la importancia de la reactivación de los juicios de Memoria, Verdad y Justicia. “Venimos de años donde la Justicia se relajó bastante, y muchas causas importantes durmieron en la Corte Suprema. Llevamos 1070 condenados por crímenes de lesa humanidad, y queremos seguir avanzando en los procesos de juzgamiento ahora que estamos saliendo de la pandemia”. En cuanto al monumento ubicado en Margarita Belén, subrayó que “es uno de los más lindos y fuertes que hay a lo largo de todo el país, porque la realidad de lo que pasó aquí está bien representada. Personalmente, este lugar me marcó mucho, y lo hizo seguramente en muchísimas personas”. Por su parte, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla, remarcó el gran acompañamiento que brindó el Gobierno nacional y provincial, al igual que las organizaciones sociales que asistieron, para “honrar la memoria de los 22 compañeros y compañeras, y por su compromiso demostrado con la memoria. Me siento honrado de poder compartir con todos ellos el honor que me tocó este año de ser el presidente de la Comisión”. En esta línea, Amarilla hizo hincapié en los proyectos de ley “que nos darán mayor autonomía a la Comisión Provincial por la Memoria para llevar adelante acciones y que van a profundizar las políticas de derechos humanos sobre Memoria, Verdad y Justicia; y contra el racismo, xenofobia y la discriminación”. El ex preso político Juan Manuel “Carancho” Ramírez agradeció al gobierno provincial y nacional este acto para conmemorar y recordar a las víctimas del terrorismo de estado. “Hoy, los restos de la generación diezmada queremos dejarles a ellos un mensaje de esperanza. Por la memoria de aquellos hombres que hicieron el 17 de octubre, que resistieron después del 55, por esos seres anónimos de la resistencia peronista y por la memoria de estos compañeros fusilados en el medio del monte, digamos a la patria que el peronismo está presente” dijo el ex diputado nacional, político y escritor, quien es uno de los más representativos ex preso político del campo popular durante la dictadura.