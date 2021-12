CAPITANICH RECIBIÓ AL PLANTEL DE CHACO FOR EVER Y LES AGRADECIÓ POR «POSICIONAR NUESTRA IDENTIDAD CHAQUEÑA EN LOS MÁS ALTO DEL DEPORTE ARGENTINO»

El equipo chaqueño ganó el ascenso a la Primera Nacional el pasado domingo. La visita a la Casa de Gobierno se dio como muestra del apoyo mutuo entre el Gobierno provincial y la institución albinegra durante los últimos años, al igual que con todos los clubes e instituciones deportivas de la provincia. El gobernador Jorge Capitanich recibió este jueves a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del club Chaco For Ever, recientes ganadores del ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. “Para todo nuestro pueblo es motivo de alegría que una institución deportiva con la trayectoria de For Ever pueda ascender a un estamento que seguramente lo merecen también otras instituciones de la provincia”, destacó el mandatario. La visita a la Casa de Gobierno se dio como muestra del apoyo mutuo que hubo entre el Gobierno provincial y la institución albinegra durante los últimos años, al igual que con todos los clubes e instituciones deportivas de la provincia. “Siempre es una enorme satisfacción ver posicionar nuestra identidad chaqueña en lo más alto del deporte argentino; y lucir los colores que naturalmente exhiben, fortalecen y dan lugar a nuestra propia identidad futbolera. Esto no es un logro solamente de un club, sino de la provincia”, afirmó Capitanich. Durante el encuentro en el Salón Obligado se celebró el nuevo logro obtenido por el club el domingo pasado: volver a la segunda categoría del fútbol argentino tras 23 años. Un hito muy importante teniendo en cuenta también que en el medio tuvo que superar la etapa más oscura de su historia. “Celebramos este mérito logrado con mucho esfuerzo y sacrificio, esperando que les vaya muy bien en la Primera Nacional, porque no tienen que parar. Hay que seguir ascendiendo. Y el mismo mensaje va para Sarmiento y para las demás instituciones chaqueñas que nos representan en la estructura del fútbol argentino”, finalizó el gobernador, quien estuvo acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Osvaldo Pérez Cuevas, y el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos. En esta línea, el presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, destacó también el trabajo que se viene realizando en las divisiones inferiores de los clubes. “En estos tres años que pudimos participar For Ever y Sarmiento en los torneos de AFA se notó el cambio. No tenemos que conformarnos solo con eso. Seguir en esta competencia va a hacer que achiquemos la brecha con lugares como Santa fe, Tucumán, Buenos Aires, en el crecimiento deportivo. Ahora la meta será sostenernos”. Por su parte, el entrenador de For Ever, Daniel Cravero, agradeció el recibimiento del gobernador y remarcó que “el Federal A es una categoría muy difícil, con clubes muy parejos. Creo que en los últimos partidos se vio lo mejor del equipo. Un plantel espectacular que me brindó muchas satisfacciones”. Seguidamente, el “Chango” hizo hincapié en la importancia del apoyo estatal al desarrollo del deporte en el Chaco: “Al igual que en el 2013, donde pudimos ascender al Federal A, también tuvimos todo el apoyo del Gobierno. Eso no me lo contaron, sino que me tocó vivirlo, y fue muy importante para el desenvolvimiento no solo del club, sino también de todo el fútbol chaqueño”. EL CAMINO AL ASCENSO El domingo pasado, el Negro consiguió el ansiado ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del Fútbol Argentino, al vencer por 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta, con gol de penal de Emanuel Díaz. Fue la coronación de un torneo largo y agotador como lo es el Federal A, que esta temporada reunió a 31 instituciones de todo el país. La primera parte del certamen consistió en 30 fechas, donde el conjunto chaqueño acabó en el cuarto lugar con 47 puntos, por detrás de Racing de Córdoba, el mismo Gimnasia y Tiro, y Central Norte de Salta. Luego, en los octavos de final, venció a Independiente de Chivilcoy por 2-1, en lo que fue su última presentación en el Gigante de la Avenida. Ya en las siguientes instancias, el Consejo Federal de AFA llevó las contiendas a terreno neutral, donde en cuartos de final el Negro llegó hasta la cancha de Estudiantes de Río Cuarto y venció por penales 4-3 a Cipolletti de Río Negro tras empatar 0-0. En Semifinales, en el estadio de Mitre de Santiago del Estero, hizo lo mismo con uno de los mejores de la categoría, Racing de Córdoba, luego de igualar 1-1, para llegar a la definición ante el Albo salteño.