Crece la expectativa en los hinchas de For Ever: habilitaron la venta de entradas para la final del Reducido

Esta tarde, a partir de las 17 horas arranca la venta de entradas para la final de Reducido en el cual Chaco For Ever buscará el ascenso a la Primera Nacional..

Así lo comunicó el club a través de sus redes sociales, a partir de las 17 de este jueves los hinchas de “el negro” podrán ir a hasta el Estadio Juan Alberto García ubicado en avenida 9 de julio 2222.

Los precios de las entradas tienen un valor de $1000.

Según informaron desde su página de Facebook, se habilitaron 4000 entradas generales para los hinchas del albinegro.

Pero la exceptiva de los fanáticos de For Ever fue tan grande que hubo personas que desde muy temprano empezaron hacer filas para conseguir su tan ansiado “ticket”.

DÍAS Y HORARIOS HABILITADOS PARA COMPRAR ENTRADAS:

Jueves 2 de 17 a 22 horas

Viernes 3 de 9:30 a 12:30 horas y por la tarde de 17 a 22 horas.

Sábado 4 de 10 a 13 horas y por la tarde 17:30 a 21:30 horas.

Cabe recordar que este domingo Chaco For Ever enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Doctores José y Antonio Castiglione de Santiago del Estero a las 18 horas por la final del Reducido en busca del ascenso a la Primera Nacional.

