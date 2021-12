SALUD PÚBLICA DEL CHACO DESTACA LA IMPORTANCIA DE LOS TESTEOS ANUALES DE VIH

En el Día Mundial del Sida, especialistas de la cartera sanitaria provincial instaron a la población a tomar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del VIH y las medidas de protección durante las relaciones sexuales.

En el Día Mundial del Sida, el Ministerio de Salud Pública del Chaco recuerda la importancia de los testeos de detección temprana de VIH y el uso de métodos de protección durante las relaciones sexuales. En la jornada la cartera realizará diversas acciones de la lucha contra el VIH que incluye testeos voluntarios en el hospital Perrando, el Laboratorio Central, la peatonal de Resistencia, los Centros de Salud y en laboratorios y lugares públicos del interior de la provincia.

El 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial del Sida con el objetivo de apoyar a las personas que conviven con el VIH y recordar a quienes fallecieron por enfermedades relacionadas con el Sida. Especialistas y referentes resaltaron la importancia de la detección temprana de VIH para evitar nuevos contagios y frenar la pandemia imperante por la enfermedad del Sida.

“Es importante el testeo y debe realizarse al menos una vez por año, es voluntario, gratuito y confidencial en cualquier Centro de Salud o laboratorio de la red de Salud Pública”, expresó la referente del laboratorio del Servicio de Inmunología del Centro de Referencia Provincial para VIH del Chaco María Delia Foussal.

Un paciente con serología positiva para VIH, que no es lo mismo que Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o Sida, detecta e inicia el tratamiento a tiempo, puede registrar una carga viral no detectable en ocho semanas. “Eso significa que es ‘no transmisible’, gracias a la medicación altamente eficaz, y si bien no se cura, se genera un control que evita el contagio a la pareja sexual con diagnóstico negativo y previene la transmisión a los bebés a través de la placenta, en el caso que la mujer se contagie durante el embarazo”, explicó Foussal.

Las mujeres embarazadas deben controlarse en los tres trimestres de gestación, en tanto las personas en actividad sexual, deben no solo utilizar métodos de protección como el preservativo sino también realizarse el test rápido de VIH al menos una vez al año. “Debemos lograr que las personas en actividad sexual tengan un testeo de VIH al menos una vez al año, lo que falla es el diagnóstico oportuno porque las personas no concurren a realizarse el testeo”, expresó.

Durante la pandemia por COVID-19 se redujeron los test de detección de VIH en el Chaco. “Desde 1989 en este laboratorio tenemos 2.600 casos de VIH aproximadamente, el año pasado la cifra de incidencia bajó drásticamente, casi como en las épocas de inicio del VIH, este año y hasta octubre tenemos más de 120 nuevos casos de VIH detectados, la mayoría contagiados por mantener relaciones sexuales sin protección, por eso es muy importante la detección temprana”, explicó la jefa de Infectología del hospital Perrando Verónica Arce.