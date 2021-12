CAPITANICH SE REUNIÓ CON DIPUTADOS PARA AVANZAR EN UN CONSENSO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE CARA AL 2022

Legisladores cuestionaron la ausencia del bloque opositor pese a la iniciativa de dialogar entre todos los sectores. El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga se reunieron este martes con referentes de bloques de diputados provinciales en el marco de la convocatoria que hizo el mandatario a todos los sectores políticos que integran la Legislatura, con el objetivo de “construir un programa de consenso político, económico y social”. Del encuentro, que se realizó en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; Juan Manuel Pedrini (Partido Justicialista); Teresa Cubells (Frente Grande); Rodolfo Schwartz (Partido del Trabajo y del Pueblo); Juan José Bergia (Nuevo Espacio de Participación) y Luis Obei (PRO Chaco). Tal como lo había anticipado en la carta del domingo pasado, el gobernador propuso una agenda de trabajo basada en tres ejes, para su debate y discusión amplia y democrática: reforma constitucional, agenda digital y descentralización del estado. “Estos puntos de acuerdo no son excluyentes ni taxativos pero requieren un sistema de acuerdo con voluntades explícitas de los diversos actores económicos, sociales, culturales y políticos e institucionales”, remarcó. “El diálogo es el camino para resolver las diferencias en democracia», dijo el diputado Pedrini, y ante la ausencia de diputados pertenecientes al bloque de la Unión Cívica Radical, expresó: “Lamentamos que la oposición rehúya al diálogo, la democracia es fundamentalmente el intercambio de ideas que se niegan a realizar; hay representantes de la sociedad que durante dos meses dejaron sin representación política a la Legislatura”. Por su parte, el legislador Obei valoró que el encuentro fue amplió y aseveró: “nuestra obligación en democracia es proponer, discutir, discernir. Lo que no debemos hacer es no dialogar, ¿qué tipo de mensaje estamos dando a la sociedad?”. Al igual que su par, indicó que la democracia es la conformación de una mesa de «encuentros y desencuentros políticos, pero nunca de la ausencia de diálogo». “Es un momento del país difícil, de donde tenemos que salir y el camino es participar”, sostuvo. En la misma sintonía que los anteriores, Bergia expresó su preocupación por la ausencia de la oposición a una convocatoria del gobernador. “Pareciera que no ven la realidad que está pasando el país y la provincia, el mejor camino es acordar”, reflexionó. «La oposición tiene un discurso muy sesgado. Lo principal es el pueblo, no podemos pensar en una bandera partidaria, debemos pensar en la bandera del Chaco que nos une a todos”, insistió Bergia y cuestionó el hecho de que «ni siquiera acompañen» la iniciativa de conformar mecanismos de control que sean manejados por ellos mismos. Propuestas para construir futuro El documento establece 13 propuestas definidas en planes de acción y políticas públicas concretas “para construir futuro y a las que queremos llegar con consenso”. El documento completo puede consultarse en https://bit.ly/ AhoraTodosJuntos. 1. Plan de desarrollo de la economía popular 2. Plan de desarrollo de las 20 cadenas de valor 3. Plan de 500 Millones de dólares de inversiones y 10.000 empleos directos para el año 2023 4. Plan de 100.000 Millones de pesos de inversión en obras públicas 5. Plan de 100.000 empleos privados formales y 250.000 cotizantes del sistema de seguridad social 6. Plan de regularización del empleo informal. 7. Plan de desarrollo ambiental sustentable 8. Plan de mejoramiento de la inclusión y calidad educativa 9. Plan integral de acceso y calidad del sistema de salud 10. Plan de seguridad ciudadana 11. Plan de acceso a la justicia 12. Plan de cumplimiento de derechos 13. Plan fiscal y financiero.