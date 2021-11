Vulneraron la cuenta bancaria de una chaqueña y le sustrajeron sus fondos

María Fernanda Carrió es una ciudadana de Resistencia que sufrió el hackeo de su cuenta bancaria, en donde le sustrajeron todos sus ahorros, tanto en pesos como en dólares.

En diálogo con Radio Provincia y otros medios, detalló que todo sucedió este martes cuando un desconocido llamó a una emprea de telefonía celular «pidiendo la transferencia de mi línea». «La empresa, sin más que un par de preguntas, validó la acción. Esta persona con mi línea entró a mi home banking del Banco (entidad privada), cambió mi clave de usuario y la clave de seguridad del home banking y se transfirió el 100% de todos mis fondos», agregó la damnificada.

«El Banco no advirtió ningún movimiento extraño. Lo peor es que yo nunca di mi información personal a nadie, no di mi clave ni me engañaron para quitarme información. Mientras sucedía esto yo estaba manejando mi auto», expresó.

La damnificada -abogada que se desempeña en el ámbito inmobiliario- aseguró que se acercó a la empresa te telefonía celular y que allí le manifestaron que «supuestamente bloquearon la línea e iniciaron un trámite de recupero de línea. Ayer me contestaron que no lo pueden hacer porque mi línea, que la tengo desde el 2005 con el abono más caro, no figura en su sistema». «Y ahora verán qué se puede hacer para recuperarla, pero no me aseguran nada»,comentó.

«Después de estar dos horas en la empresa, logré que me den por escrito los números de trámite de recupero de línea por transferir la titularidad sin mi consentimiento», expresó. Aseguró que inició acciones penales, lo denunció a Delitos Informáticos (Policía del Chaco) y a Defensa al Consumidor del municipio de Resistencia. Asimismo, dijo que «a mí nadie me hackeó ni mis redes sociales ni mis mails ni mi WhatsApp. El hacker tenía mi número de celular y la información de mi cuenta bancaria».

En lo que respecta al Banco, la víctima señaló que desde la entidad le aseguraron que «ellos no pueden hacerse responsable porque el sistema bancario funcionó bien». «Por eso advierto la comunidad sobre las condiciones de seguridad. Una persona teniendo una línea telefónica como a mí me pasó, con cuenta en el Banco, con un simple SMS puede cambiar la clave de home banking, que cuando yo la generé por primera vez tuve que ir a un cajero, una medida que la tiene cualquier entidad bancaria. Es terrible la permeabilidad en el sistema». Desde Delitos Informáticos «me dijeron que harán el seguimiento hasta llegar a la persona que se quedó con mis fondos».

“No tienen ninguna llamada con mi voz ni ningún formulario con mi firma”

La empresa de telefonía celular «no tiene ninguna validación mía, ninguna llamada con mi voz, no tiene ningún formulario con mi firma». «Desde hace casi 20 años que tengo la misma línea, y siempre fui una buena usuaria pagando por la línea. Y hoy la empresa me dice que no saben si me pueden recuperar mi línea», agregó.

«En Defensa al Consumidor, Personal, Delitos Informáticos me dijeron que es un caso inédito. Esto puede ser el inicio de muchas estafas nuevas. Lo importante es que las entidades bancarias como empresas de telefonía celular deben empezar a cambiar su sistema de seguridad, porque ninguno de nosotros debería tener que ir a las empresas a chequear cómo trabajan», concluyó la damnificada.