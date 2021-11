ENERGÍA RENOVABLE: EL GOBERNADOR RECORRIÓ LA PLANTA INDUSTRIAL INDUNOR- SERSA EN LA ESCONDIDA

Capitanich visitó las instalaciones de la planta que inyecta cerca de 10 megavatios al sistema energético interconectado nacional, y que además de generar energía renovable, otorga empleo a cerca de 400 personas. En La Escondida, el gobernador Jorge Capitanich junto al ministro de Producción, Industria y Empleo Sebastián Lifton, recorrieron la planta industrial de biomasa Indunor- SERSA. “Acompañamos la inversión y debemos seguir trabajando en la diversificación de exportaciones, en el procesamiento integral de la madera para evitar desperdicios y que se use la energía con un enfoque limpio y renovable en un sistema interconectado”, remarcó Capitanich. “Pudimos observar en tablero una capacidad de producción de 11 megavatios y prácticamente 9,6 se inyectan al sistema energético interconectado nacional”, explicó el mandatario, tras la recorrida por la moderna planta de biomasa, acompañado por el intendente local, Francisco Winnik y el presidente de Indunor, Michelle Bataglia. Tras la recorrida, el mandatario se reunió con autoridades de la empresa para delinear una agenda de trabajo en conjunto para el desarrollo industrial. La planta cuenta con distintos esquemas de procesamiento de biomasa, tanto para la inyección de energía y además, para el aprovechamiento de la madera. La planta trabaja con un ciclo ambientalmente sustentable que incluye la implantación forestal para utilizar el recurso estratégico y la biomasa como energías limpias y renovables. Además de trabajar con extracto de quebracho para múltiples utilizaciones, genera subproductos y derivados. Esta planta, que fue inaugurada en 2019 por el presidente Alberto Fernández, demandó una inversión de U$S 25.000.000. El complejo productivo cuenta con más de 400 empleos directos y abastece a industrias del cuero, alimentación y sanidad animal, nutrición y sanidad humana, vino, minería, petróleo, cartón, agua, entre otras. Esta planta, afirmó “tiene un gran impacto en la generación de empleo y el procesamiento de toda la industria forestal en la provincia” dijo. La empresa produce por año 27.000 toneladas de tanino, de los cuales el 95% de su producción se exporta. “Tiene una proyección cercana a los 45 millones de dólares de exportación en el transcurso de este año” dijo el gobernador. Junto a la planta de Puerto Tirol demandaron una inversión cercana a los 40 millones de dólares. Al respecto, Capitanich expresó: “acompañamos la inversión y debemos seguir trabajando en la matriz de diversificación de exportaciones, de procesamiento integral de la madera para evitar desperdicios y se use la energía con un enfoque limpio y renovable en un sistema interconectado”, dijo. Por último destacó la importancia de las inversiones en materia “de energía, modernización tecnológica, procesamiento integral de la madera y articulación de desperdicios de la industria maderera de otras localidades, lo cual es importante para la provisión y la producción” afirmó. Apoyo del gobierno para seguir fortaleciendo la sostenibilidad energética Por su parte, el titular de la planta, Michelle Bataglia agradeció la visita del gobernador “porque tras muchos años, hemos logrado estabilizar en plena producción de entrega de energía a la red, estamos en casi 10 megavatios entregando a la red casi de forma regular” dijo. Bataglia remarcó que INDUNOR es una empresa que apuesta a la sostenibilidad siempre y contar con el apoyo del gobierno provincial es fundamental “para continuar este tipo de proyectos de sistemas sostenibles” dijo. “Abastecemos la fábrica y la red de energía eléctrica, que es un extra que tenemos, reemplazando los combustibles y por eso, esperamos que el gobierno siga apoyando a la industria para encontrar soluciones para poder abastecer de forma sostenible” cerró.