La UNCAus se prepara para la presencialidad en el año 2022

A pocos días de finalizar el ciclo 2021, la Universidad Nacional del Chaco Austral ha comenzado a prepararse para afrontar el 2022.

En este sentido, la Secretaría Académica, está trabajando en la recepción de legajos de los futuros alumnos universitarios, para las diferentes propuestas educativas que tiene la UNCAus para la modalidad presencial y a distancia. El plazo para presentar carpetas para pre- inscripciones es hasta el 3 de diciembre, luego continuará el 14 de febrero de 2022 hasta el 18 de marzo para carreras presenciales.

¿Cómo se están preparando para la presencialidad?

“El año pasado hemos trabajado fuerte en infraestructura; al no tener alumnos, trabajamos en la adecuación de las aulas y los laboratorios de la universidad y dado que no hay nuevos casos o rebrotes, la ideas es volver a la presencialidad en un 80 ó 90 %. Algunas actividades teóricas podrán seguir haciéndose de manera virtual; las carreras que son presenciales van a volver. Estaremos informando a los alumnos para que puedan adecuarse, especialmente los que no son de Sáenz Peña” detalló Manuel Ricardone responsable de la Secretaría Académica de la UNCAus.

Respecto a cómo influyó la pandemia en el alumnado el secretario dijo “estamos viendo los resultados que ha arrojado la pandemia; si bien es cierto que docentes y alumnos se han adaptado rápidamente a la virtualidad, vemos que en muchos casos hubo deserción de alumnos en cuanto a materias cursadas o rendidas otros, aprovecharon y adelantaron algunas. Muchos por cuestiones tecnológicas, de acceso a internet o por no tener dispositivos, no han podido continuar con sus estudios por eso, es muy importante lo que ha hecho el gobierno otorgando máquinas, computadoras, acceso a internet. Esa política acerca al alumno a la universidad, hoy es necesario contar con acceso a la tecnología o a una computadora ya que la mayoría de las actividades educativas utilizan estos métodos y seguramente quedarán luego de la pandemia”.

La vida más allá de la universidad

La Universidad Nacional del Chaco Austral no sólo se ocupa del desarrollo del alumno en el ámbito académico sino también, de ese todo que conforma su vida social; la relación con sus pares, puntos que se vieron afectados por la pandemia “hoy estamos viendo los resultados de la pandemia que han sido críticos en muchos sectores y obviamente la educación, no quedó exenta a lo que pasó a nivel social por eso, hay que ocuparse. Esta es una Universidad de puertas abiertas, salimos a buscar a los alumnos, vemos la realidad que viven,y en este sentido tratamos de recorrer cada una de las localidades del Chaco llevando la propuesta educativa que tiene la Uncaus y analizando, cuáles son las condiciones socio – económicas de cada uno de los estudiantes para poder brindar la mejor herramienta para aquellos que tengan la necesidad y el compromiso con el estudio, puedan hacerlo y en eso trabajamos día a día, para el crecimiento del Chaco: la educación es el único nivelador social que puede haber”.

Carreras con más demanda

La UNCAus tiene un amplio abanico de ofertas académicas, pero a la hora de escoger ¿cuáles son las carreras que tienen más demanda?

“Las que tienen más demanda, en la modalidad a distancia son abogacía y contador público; estamos analizando si se abren para el ciclo 2022 ya que son carreras que están en acreditación. En la modalidad presencial, la más demandada es medicina con más de 1100 inscriptos. Estamos trabajando en la acreditación de dos carreras que han sido fundamentales para el desarrollo de la provincia y de una masividad importante como son psicología y enfermería. Cuando la CONEAU autorice su dictado vamos a informar, seguramente tendremos muchos alumnos” dijo el abogado.

Hospital veterinario

“Este año hemos inaugurado el Hospital Veterinario que va a servir para pequeños y grandes animales de la zona; también para que nuestros alumnos de veterinaria, zootecnia y agronomía puedan llegar a realizar sus prácticas dentro de las instalaciones pero también, para que la sociedad pueda acercarse y llevar sus animales para ser tratados por profesionales docentes y alumnos que van a realizar sus prácticas. Como la Unidad Médica Educativa fue esencial en esta pandemia, también lo va a ser el Hospital Veterinario para atender las necesidades de los animales de la zona”.

Expo Carreras

En el mes de octubre en el estadio Arena se realizó la Expo Carreras, en referencia al evento Ricardone detalló “realizamos la Expo Carreras de manera virtual y presencial en algunas localidades. Vimos un gran interés por parte de los alumnos que tienen necesidad de estudiar una carrera universitaria y por eso, creemos que es importante que la universidad salga y vaya a las diferentes localidades llevando su propuesta educativa porque algunos jóvenes interesados de los diferentes establecimientos educativos, muchas veces por desconocimiento, no siguen sus estudios y eso es perjudicial para la localidad donde se encuentran ya que pueden darse diversas situaciones o prácticas que no son acordes a la sociedad en la que vivimos, es por eso, que vamos a seguir llevando nuestra propuesta educativa a todas las localidades de Chaco y provincias vecinas”.

Requisitos y contactos para pre – inscripciones

– Fotocopia de DNI

– Constancia de Cuil

– Constancia de finalización de estudios secundarios

– Foto 4 x 4

Los requisitos están en moodle.uncaus.edu.ar (en la página de la universidad). No es necesario acercarse a la institución para realizar el trámite, todo es cien por ciento virtual en la página de universidad que es uncaus.edu.ar. Pueden escribir también a academica.uncaus.edu.ar o academica@uncaus.edu.ar

Posgrado

La Universidad Nacional del Chaco Austral, en 2021, llevó adelante varias ofertas académicas de posgrado; en 2022 habrá nuevamente inscripciones para algunas de ellas y aperturas de nuevas cohortes.

Carreras de Posgrado:

– Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

– Doctorado Regional en Farmacia.

– Maestría en Educación en Ciencias de la Salud.

– Maestría en Administración de Negocios.

– Especialización en Docencia Universitaria

Carreras que se realizaron este año, Diplomaturas y otras ofertas:

– Diplomatura en Políticas Públicas para el Desarrollo a escala Subnacional

– Seminario Interno La Crisis de Formación de Valores de la Ciudadanía Universitaria

– Diplomatura en sistema penal acusatorio y género

– Diplomatura: Cuestiones penales y procesales actuales: enfoque desde el rol de operadores judiciales y policiales

– Metodología de la Investigación

– Diplomatura en Liderazgo basado en valores: Liderarse para Liderar

– Diplomatura virtual: “Familias y géneros desde una perspectiva de derechos humanos”

– Curso Nivelación – Moodle

– Diplomatura en Derecho Laboral y Colectivo

– Diplomatura en “Textos Filosóficos del Yoga: Samkhya, Yoga Sutras de Patañjali y Bhagavad Gita”

– Diplomatura en Derechos Reales en el CCNN

– Ciclo de Capacitación “PSICOLOGÍA PARA ABOGADOS”

– Curso de Posgrado Aplicaciones de nuevas Herramientas Digitales para la Enseñanza Mixta

– Programa de asistencia y regularización de entidades civiles

– Diplomatura en Movimiento Sonoro Consciente

– Curso actualizacion derecho privado

– Curso: “Convenio Multilateral”

– Curso: “Procedimiento de Fiscalización Tributaria Provincial”

– Diplomatura en Sommellier

– Curso de Postgrado “Enseñar y evaluar en los espacios presenciales y virtuales

– Diplomatura virtual “Familias y Géneros: Conflictos Actuales”

– Diplomatura de Mercado de Capitales

– Diplomatura en Derecho de Ejecución Penal

– Diplomatura En Derecho Administrativo Provincial

– Diplomatura universitaria: Balística en armas portátiles nivel l curso de formación de instructores de tiro

– Curso Introducción a la Metodología de la Investigación Contable

– Curso: PERSPECTIVAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD

– Curso de posgrado La Digestión Anaeróbica….

– Seminario personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva interdisciplinaria

– Diplomatura MASTERCLASS exclusiva médicos. AMECH

– Diplomatura Teatro Lambe Lambe virtual

– Diplomatura Teatro de títeres y objetos virtual.

– Planificación y Ejecución de las etapas del Proceso de Investigación Científica

– Diplomatura en Estudios Feministas.

– Diplomatura Universitaria en familias, géneros y bioética

– Diplomatura Universitaria en operador socio terapéutico en adicciones

– Diplomatura Universitaria en innovación social e intervención comunitaria

– Diplomatura Universitaria en gestión estratégica de recursos humanos, administración y marketing

– Diplomatura Universitaria en gestión educativa.

– Diplomatura Universitaria en aprendizaje emocional

– Diplomatura universitaria en análisis organizacional”

– Curso actualizacion endelitos informaticos y evidencia digital 2021

– Seminario práctico de derecho de las sucesiones

– Diplomatura de entrenamiento deportivo en el alto rendimiento

– Diplomatura en estudios de Asia

– Diplomatura en Estudios sobre Populismo e Identidades Políticas

– Diplomatura en «Abordaje integral de los efectos de la transmisión de memorias traumáticas»

– Curso de Contratos e Hipervulnerables. Relaciones de Consumo y Trabajo.

Existen en la UNCAus ofertas en distintas temáticas/áreas con la intención, de llegar a un amplio número y todo tipo de participantes; para 2022 hay algunas que ya se están proyectando y seguramente habrá otras que irán surgiendo durante todo el año de acuerdo a las necesidades y demandas que se vayan presentando.

La idea es que además de la modalidad virtual, y si el contexto pandémico lo permite, ir gradualmente retomando a la presencialidad en muchas de las propuestas.

Medios de contacto

A partir del mes de febrero pueden consultar a través de posgrado@uncaus.edu.ar

Celular: 3644303433. (Solo WhatsApp)

Teléfono: 1139893283 Int. 143.

Comentarios