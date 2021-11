Eduardo Duhalde: “Cristina está enferma”

En una entrevista dio su visión sobre el resultado de las elecciones. Además, arremetió contra la expresidenta de la Nación.

Luego de las elecciones, en las que los argentinos eligieron cómo quedará conformado el Congreso a partir del próximo 10 de diciembre, el ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que Cristina Fernández de Kirchner «está enferma».

“Yo he hablado con gente que está pegado a ella y están horrorizados. Cristina está enferma. La enfermedad se llama “crematología”, una enfermedad de la psiquis que se puede curar, pero está enferma. Yo se lo he escrito al Presidente hace cuatro meses. Es increíble porque no necesita la plata para nada”, sentenció. Sobre su participación en las elecciones de la vicepresidenta, en tanto, dijo que “no tiene importancia”.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente, consideró además que tras la derrota electoral, ñas políticas que debería empezar a acordar el Gobierno es la utilización de la tecnología. “Lo primero que hay que hacer es entender y, con el avance espectacular de la tecnología, hoy podemos terminar con el ‘secretismo’, que significa que nadie se entere de lo que pasa en un municipio”, expresó.

Y agregó: “No avanzar con la tecnología es seguir queriendo que Argentina sea consumida como gran parte de Latinoamérica por el flagelo de la corrupción. Hay un ‘secretismo’ en los municipios que hacen que pasen las cosas que pasan. (…) El avance de la tecnología nos va a permitir terminar con esto”.

También habló sobre el fenómeno ultra liberal como Javier Milei, el cual se vio reflejado en los resultados de las elecciones del pasado domingo 14 de noviembre; el partido La Libertad Avanza encabezado por el susodicho junto a José Luis Espert ha obtenido cinco bancas en la Cámara de Diputados.

Respecto a esto, Duhalde comentó que “esta derecha, en especial, tiene como condimento especial las características personales de Milei. Es una especie de artista, que a la gente le gusta ver eso. Pero siempre hubo de eso. (…) No es un problema preocupante, porque yo creo en los dos grandes partidos históricos que no son ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Y en eso es lo que coinciden el radicalismo y el justicialismo. (…) Yo creo que el radicalismo va a tener una fuerte incidencia en la próxima elección”.

Comentarios