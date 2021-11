CAPITANICH ANUNCIÓ PAGO DE SUELDOS A FIN DE MES, EL MEDIO AGUINALDO DE DICIEMBRE Y PRÓXIMAS REUNIONES CON NACIÓN PARA ASEGURAR LAS OBRAS PENDIENTES

«Queremos dar certidumbre a la gente, porque esta victoria electoral no nos da derechos, sino que nos da la obligación de seguir trabajando por lo que todavía nos falta», dijo. Tras la remontada histórica que el Frente de Todos logró este domingo 14 de noviembre y con la premisa de que “una victoria electoral da mayor responsabilidad”, el gobernador Jorge Capitanich reunió este lunes a todo el gabinete para definir un programa de medidas inmediatas que posteriormente fueron anunciadas en conferencia de prensa. La primera definición es que entre el 26 y el 29 de noviembre se abonarán los salarios de activos y pasivos de la administración pública provincial, y el 20 y el 21 de diciembre se pagará el medio aguinaldo. “Queremos dar certidumbre a la gente, porque esta victoria electoral no nos da derechos, sino que nos da la obligación de seguir trabajando por lo que todavía nos falta”, aseguró. Como parte de la agenda de prioridades contó que se reunirá con el presidente Alberto Fernández y los ministros del gabinete nacional para “agilizar los mecanismos de desembolso y ejecución de viviendas y de las obras que aún no fueron finalizadas, y fijar un cronograma de acá al mes de marzo del 2022 de inicio de obras pendientes”. Se trata de las rutas de El Impenetrable, para llegar a marzo con el proceso de licitación del tramo que llega hasta El Sauzalito; la ruta 30 para conectar Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia; también la ruta 1 para conectar General Vedia y Puerto Bermejo, que ya tiene autorización; la repavimentación de la ruta 6 entre Villa Berthet y San Bernardo; y la aprobación para que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional financie la conexión con Chorotis. También las obras que restan del Canal 16, de la autovía de la Ruta 11, trabajar los detalles que tienen que ver con las obras del segundo acueducto del interior y las conexiones domiciliarias de agua potable y cloaca, así como la finalización de la obra del Puerto Las Palmas que ya cuenta con la adjudicación. “Todo el compendio de inversiones para el 2022 y el 2023 queremos tenerlo resuelto en el presupuesto 2022 y 2023 donde no estarán exentas las gestiones que haremos con el presidente para concretar la factibilidad del segundo puente Chaco – Corrientes”, aseguró Capitanich. “Junto al presidente y desde el Congreso vamos a trabajar también iniciativas legislativas para la aprobación de zonas francas, sistema de transferencia de cargas y puertos secos en la provincia, así como para que podamos terminar los mecanismos de conexión de gas en los parques industriales y el desarrollo de las mil hectáreas que necesitamos para atraer inversiones”, agregó. Siguiendo en la línea de las prioridades post elecciones el gobernador contó que se reunirá en lo que queda de noviembre con inversores. “Hoy tenemos 100 proyectos de inversión por 300 millones de dólares que pueden generar más de 6 mil empleos”, remarcó. Capitanich también anticipó una nueva asamblea del consejo de gobernadores del norte grande para la segunda quincena de noviembre o primera de diciembre con el objetivo de avanzar en temas como las obras hidráulicas en el marco de la comisión regional del Bermejo, el corredor bioceánico norte y otras gestiones con el Consejo Federal de Inversiones. “Solo resta coordinar con los gobernadores para ver cuándo realizarla y poder seguir avanzando como bloque en el norte argentino”, sostuvo. Por último recordó que aún están pendientes dos temas clave con los que había iniciado la gestión, pero que sufrieron demoras durante la pandemia: la continuidad de la agenda digital y la descentralización del Estado.. “Le transmití a todos los ministros, a todos los secretarios y presidentes de los distintos organismos, que toda victoria electoral nos brinda una responsabilidad y un compromiso muy profundo. Tenemos que trabajar todavía mucho más por el pueblo chaqueño”, insistió el mandatario