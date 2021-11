ELECCIONES LEGISLATIVAS: SALUD REFUERZA LA ATENCIÓN ESTE DOMINGO Y CONVOCA A RESPETAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS

Se reforzarán todas las guardias sanitarias de los establecimientos públicos, se sumarán dos postas de vacunación e hisopado en Resistencia y se reforzará el trabajo de la central coordinadora durante el día de elecciones.

La ministra de Salud Pública Carolina Centeno brindó detalles de las medidas sanitarias que se implementarán este domingo 14 en el marco de las elecciones legislativas e instó a las y los ciudadanos a respetar los protocolos establecidos para la prevención de Covid-19 durante los comicios. Se reforzará el personal de todas las guardias en los establecimientos sanitarios públicos y se dispondrán las alertas a los sistemas de emergencia a través de la unidad central coordinadora UCEM (107).

En Resistencia, se mantendrá el funcionamiento 24 horas de la posta febriles para hisopados del hospital Perrando (sobre avenida Nicolás Rojas Acosta). Además se habilitarán sobre Paseo Sur (por avenida Belgrano) y en la esquina de avenidas Sarmiento y Lavalle, postas que funcionarán de 8 a 18 para hisopados, controles sanitarios generales (toma de presión, signos vitales, etc) y aplicación de vacunas contra COVID-19.

En el resto del Gran Resistencia, las atenciones se mantendrán en los hospitales “Luis Fleitas” de Fontana, “Eva Perón” de Barranqueras y en el centro de salud “Finochietto” de Puerto Vilelas. También estará disponible la comunicación telefónica al 0800-444-0829.

El Ministerio participará en la coordinación del comando electoral en comunicación efectiva con todas las autoridades que intervienen en el proceso eleccionario. “Seguimos sosteniendo los protocolos de cuidado, activando los sistemas de protección que tiene la provincia a través de los establecimientos públicos, y recomendamos a la población no descuidar las medidas de prevención”, señaló.

Centeno insistió en que las personas que acudan a las escuelas y a los centros de votación, deben llevar su barbijo, su identificación, y respetar el distanciamiento de dos metros para evitar riesgos de contagios de coronavirus. “Aún transitamos la pandemia, se puede ejercer el derecho al voto manteniendo los protocolos de cuidado para seguir fortaleciendo la situación epidemiológica que atraviesa la provincia”, subrayó.

Avance en la vacunación y baja en la positividad

Hasta la fecha la campaña de vacunación provincial lleva aplicadas 1.470.000 dosis, lo que implica una cobertura del 90% en población mayor de 18 años con primeras dosis, y 70% en mayores con esquema completo.

Se avanzó con grupos etarios diferentes, alcanzando la aplicación de más de 60.000 dosis en adolescentes, y 58.000 vacunas en niños y niñas de 3 a 11 años. “Esto implica un esfuerzo del Ministerio de Salud Pública donde, en sinergia con Educación y los distintos organismos, hemos trabajado para lograr la cobertura”, sostuvo el subsecretario de Promoción de la Salud Facundo Pujalte.

El subsecretario remarcó que no hay internados por la patología en la provincia y no se han registrado casos positivos durante el día de ayer, algo que no ocurría hace más de un año. “Tenemos -1% de positividad diaria, con un promedio de 500 testeos diarios. Es una consecuencia positiva de la vacunación”, remarcó y señaló que la aplicación de refuerzos para mayores de 70 años y personal de salud que inició este viernes, se desarrolla de manera exitosa.