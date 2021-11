Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre – DECLARADO DE INTERÉS COMUNITARIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL.

La Presidente del Bloque Chaco Somos Todos, Concejal Nora Gauna, entregó a las responsables del área de Hemoterapia del Hospital 4 de Junio, copia de la Resolución Municipal N° 132/2021 que declara de interés comunitario las actividades a realizarse en el marco del «Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre» que en nuestro país se conmemora el 9 de noviembre.

El proyecto de resolución autoría de los ediles del Bloque Chaco Somos Todos, fue aprobado por el Cuerpo en la sesión del pasado 20 de Octubre.

La norma destaca lo importante y sencillo que es donar sangre, que gracias a esta decisión pueden salvarse miles de vidas por año y mediante transfusión de sangre, extender y mejorar la calidad de vida de pacientes terminales, la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas, entre otras cosas.

¿Quienes pueden ser donantes?

Personas entre 16 y 65 años que gocen de buen estado de salud, pesar más de 50 kilos, no tener fiebre, no haber padecido enfermedad en los últimos 7 días, haber descansado por lo menos 6 horas.

La ley 22. 999 en su artículo 47- C contempla «Poder ausentarte el día que tengas que donar».

La licencia puede extenderse 36 horas en caso de transfusión de sangre.

* Colecta Externa de Sangre*

Se realizará el martes 9 de noviembre, en el Centro Cultural Municipal (calle 11 entre 14 y 16) de 8 a 12 horas.

El evento estará a cargo de Hemoterapia del nosocomio local con la presencia de la Dra Ivonne Duarte y la Supervisora Técnica Lic. Cecilia Ross.

