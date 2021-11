CAPITANICH CERRÓ EL ENCUENTRO CHACO TEC: «TRABAJAMOS PARA QUE LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO SEA UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES», DIJO

El gobernador brindó un discurso de cierre para la jornada que busca difundir el desarrollo de software en la provincia del Chaco y fortalecer la economía del conocimiento. «Tenemos una meta: lograr 20.000 trabajadores en la industria del conocimiento para el 2030, y vamos por muy buen camino», sostuvo. El gobernador Jorge Capitanich participó este miércoles del cierre del encuentro Chaco TEC, una jornada destinada a difundir el desarrollo de software en la provincia del Chaco y aplicar políticas públicas para el fortalecimiento de la economía del conocimiento. “Trabajamos para que la industria del conocimiento se convierta en una herramienta para la inserción laboral de jóvenes”, manifestó el mandatario. En el Centro de Convenciones Gala, el evento tuvo por objetivo sensibilizar y vincular a estudiantes de programación con las distintas empresas de la industria, generando espacios de fortalecimiento de capacidades para las personas que desean desempeñarse en desarrollo de software. Durante toda la jornada, se pudo disfrutar de diferentes paneles, videos y presentaciones vinculados al mundo tecnológico y digital. En este sentido, Capitanich sostuvo que “lo que nosotros hacemos es estimular la radicación de estas inversiones, porque es una plataforma de base exportadora para la Argentina y el Chaco. Trabajamos para que la industria del conocimiento sea una herramienta clave para la inserción laboral de jóvenes”. Se trató de un espacio de aprendizaje práctico, con clases innovadoras y creativas, que persiguen la inclusión social, digital y laboral a través del empleo en empresas de la industria del software, o iniciando sus propios emprendimientos de base tecnológica. Los socios estratégicos para esta finalidad son el Gobierno provincial, la UTN, la UnCAus, el Polo IT y la empresa Globant. “El Chaco tiene más de 6.000 empleados en esta industria del conocimiento; una de las empresas líder en la Argentina, como lo es Globant; contamos con un polo tecnológico ejemplar en proceso de construcción; una interacción fluida con las universidades; y 16.000 jóvenes preparados a lo largo de nuestros 69 municipios. Es decir, estamos recorriendo el camino correcto para reconvertir la economía del conocimiento”, comentó el gobernador. En cuanto a la perspectiva de crecimiento de esta industria, el mandatario indicó que “presenciamos una nueva perspectiva de selección y formación de talentos, algo que la provincia lo hace dentro de nuestro propio territorio. Tenemos una meta de lograr 20.000 trabajadores en la industria del conocimiento para el 2030, y vamos por muy buen camino. *Lifton: “El entusiasmo de los jóvenes demuestra una actitud proactiva para formar parte de este sector tan dinámico”* A su vez, el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, destacó que el encuentro “es el corolario de un año de trabajo y articulación entre el sector público, privado, las universidades y los jóvenes que van buscando formarse en esta industria. El intercambio de experiencias y actores diversos en lo que es la economía del conocimiento ayuda a dimensionar el horizonte para este sector”. El funcionario agregó que “el entusiasmo de los jóvenes demuestra una actitud proactiva para formar parte de este sector tan dinámico, pero a su vez tan requerido como inserción laboral. Las políticas públicas del Gobierno acompañan este proceso, como por ejemplo a través del parque tecnológico, o con el anuncio de que la empresa Globant generará 1.000 nuevos puestos de trabajo en la provincia. Nosotros seguiremos trabajando en esto que es la captación de talentos” Por su parte, el presidente del Polo IT, Martín Escudero, manifestó que las expectativas del evento fueron superadas “tanto por convocatoria, calidad y participantes, como así también por las empresas”. En esta línea, agregó que “nos llevamos la actitud de la gente, de los jóvenes. Nos demuestran sus ganas de encontrar nuevos horizontes. Insistan, sean curiosos, investiguen, muestren qué son capaces de hacer, porque esto no tiene límites”.