Abandonaron a una anciana en un hospital con un cartel que decía “no me puedo hacer cargo”

La mujer de 84 añosfue abandonada durante la noche en la Clínica Santa Clara, de San Juan, en donde llegó con varias lesiones en su piel, deshidratada y con una nota que rezaba que lo sentían, pero que ya no podían hacerse cargo de ella. El caso ha causado indignación.

«Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento”, decía la nota que acompañó a la anciana.

Al respecto, el Coordinador de Calidad de la Clínica, Carlos Fiorentino, reveló que a la abuelita “se la ve exaltada y angustiada, pero no puede hablar», por lo que se «colocó una sonda nasofaríngea».

La mujer será trasladada a la Residencia para Personas Mayores – Hogar Eva Duarte de Perón de esa provincia.

«Es mi abuela del corazón, no es casada con mi difunto abuelo, ella crió a mi papá desde los 9 meses, nada más. Legalmente no es pariente de nosotros», reveló Abigail, hija de la mujer que abandonó a la abuelita.