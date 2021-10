Un carpintero de Castelli se llevó un premio de $3,9 millones en la Poceada Chaqueña

Un carpintero de Juan José Castelli se presentó en las oficinas de Lotería Chaqueña portando el ticket que lo hizo acreedor a una suma de 3,9 millones de pesos, premio que había obtenido durante la edición de la Quiniela Poceada Chaqueña del sábado último.

Este hombre de 53 años había efectuado su jugada de la suerte en la Subagencia 017/242 de Dante Ibáñez, ubicada sobre la calle Mitre al 249 de Castelli. Se trató de una apuesta manual, compuesta por los números 22, 32, 52, 71 y 93.

“Tengo una jugada fija desde hace bastante tiempo, pero ese día le pedí al subagenciero que me hiciera una más. Fui eligiendo los números al azar, en el momento”, reveló el feliz ganador.

Gracias a su buen pálpito, el carpintero se alzó con un pozo acumulado de 3.903.518 pesos. “Mis hijos nos habían pasado el extracto por el celular. El domingo me levanté temprano y mi señora me empezó a cantar los números. Cuando vi que tenía los cinco pegué un grito de alegría”, relató el flamante ganador del premio mayor de la Poceada, quien fue felicitado especialmente por el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos y la vocal oficial Beatriz Bogado.

El hombre reveló que este importante premio le permitirá cumplir con el viejo anhelo de la casa propia, ya que actualmente vive junto a su señora en una vivienda alquilada.

Comentarios