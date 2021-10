Quiroz: “El campo estará representado con la lista 503 por hombres y mujeres del chaco adentro”

La candidata a diputada nacional por Chaco Cambia, Lista 503, Marilu Quiroz visitó la Expo Ganadera XXI que se realiza en la ciudad de Las Breñas y es organizada por la Sociedad Rural Regional del Oeste Chaqueño.

Quiroz mantuvo contacto con referentes del sector agropecuario, industrial y comercial “tome contacto con la problemática del sector productivo de la provincia y tengo claro que el primer paso es dar certidumbre al sector con leyes claras que se mantengan en el tiempo la seguridad jurídica para motivar la inversión foresto industrial es fundamental al momento de invertir en el chaco”

En el encuentro se trato diversos temas del sector agropecuario ganadero y forestal “debemos saber que tenemos que buscar el equilibrio con la producción y el ambiente porque esta es nuestra casa común desde el estado debe tener políticas públicas para mitigar el impacto que estas nuevas realidades nos demandan como sociedad” manifestó.

La dirigente del pro manifestó su preocupación que dese el gobierno no dan respuestas serias y concretas “Obras de infraestructura son imprescindibles para generar inversión privada en el siglo 21 no tenemos agua, rutas energía eléctrica y el chaco tiene demasiado potencial entre ellos el turismo que solo se puede explotar con todo lo que remarque anteriormente. Nuestros paisajes son únicos tenemos demasiados para mostrar al mundo pero primero somos nosotros los que debemos conocer el chaco y fortalecerlo” recalco

Quiroz recordó “Yo no olvido mis raíces y nunca lo voy hacer soy una mujer del interior y mi compromiso es proteger la manufactura de mi provincia y darle valor agregado a la producción de origen chaqueño. Llevo conmigo las necesidades del campo”.

GENERAR EMPLEO DESDE NUESTRO POTENCIAL

La Candidata a diputada nacional manifestó que “Las políticas publicas deben estar desarrolladas a las nuevas oportunidades que dan este tiempo y desde el congreso nacional mi compromiso es dar a conocer el chaco atraves del turismo proteger nuestras riquezas la flora y fauna silvestre. El mundo entendió la importancia que tiene el turismo todo lo que tenga que ver con la naturaleza y el ambiente nosotros tenemos todo es hora de reconvertir las economías regionales en producción que beneficie también el turismo”

Marilu Quiroz remarco fuertemente la relación de la economía el turismo y la educación para salir adelante con empleo desde las fuentes de riqueza naturales de la provincia “El turismo rural tendrá un extraordinario desarrollo post pandemia por lo que se hace indispensable cuidar nuestros bosques nuestra fauna y nuestra flora. El yaguareté es el mejor embajador del chaco debemos cuidarlo y eso se hace desde la educación la curricula escolar debe generar conciencia ambiental desde hoy. No podemos darnos el lujo que desaparezcan especies como el Aguara Guazu o Yaguareté que son monumentos nacionales”

ACOMPAÑAMIENTO AL PRODUCTOR

Al tomar contacto con las necesidades de la gente y las organizaciones rurales del chaco se comprometió “una vez que estemos en el congreso nacional junto a Polini buscaremos que los productores tengan la tranquilidad de una proyección a futuro y que no se les cambie las reglas a conveniencias políticas del momento no se puede mantener las retenciones no se puede restringir las exportaciones cuando el productor realiza una inversión que dé frutos a futuro ese futuro debe ser cierto y para eso está el estado” concluyo.

