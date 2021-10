Es modelo de OnlyFans y deja que su marido tenga sexo con otras mujeres para «fortalecer el matrimonio»

Esta mujer aplicó un método muy inusual y es que deja que su marido interactúe de manera íntima con otras mujeres.

La razón que ella aplica es sencilla, dice que así mejora su relación con él. Ella es Monica Huldt de 37 años de edad y su pareja es John, de 40 años de edad. Y aunque sabe que no toda la gente lo hace, ella está firme en su decisión. “En Suecia, la gente realmente no hace ese tipo de cosas, ni siquiera habla de ellas”.

Pero ella provocó una polémica ya que recientemente salió en los titulares de los medios de comunicación por considerar que más mujeres deberían asumir un papel doméstico de “esposa tradicional” en casa, lo que generó múltiples reacciones a favor y en contra.

Pero Monica Huldt fue más allá y confesó sus sospechas: “Siempre supe que mi esposo estaba interesado en tener un trío, pero nunca nos sentamos a hablar en serio sobre hacerlo”, y justifica sus orígenes: “Además de eso, me criaron católica, así que el sexo era un tabú en casa, ni siquiera me permitían salir con chicos cuando era niña”.

Y agregó sobre la confianza que le tiene a su pareja para hacer este tipo de expresiones: “Confío al 100% en mi esposo y creo que incluir a otros en nuestro matrimonio ha hecho que nuestra vida sexual sea tan maravillosa y, en general, ha hecho que nuestro matrimonio sea mucho más fuerte”.

Monica Huldt es originaria de Suecia, pero actualmente vive en Arizona, EE.UU., tiene una cuenta en OnlyFans y obtiene ganancias por alrededor de 150.000 dòlares al mes. Ella inició una lucha con una libido baja mientras trabajaba como stripper en 2015.

“Antes de trabajar en línea, hice turnos diarios como bailarina en un club de striptease y eso hizo que realmente no me interesara el sexo. “Estuve rodeado de hombres durante toda mi semana de trabajo, siendo mirado y teniendo que ser amable constantemente, me hizo sentir bastante miserable después”, relató.