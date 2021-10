Villa Ángela : la diputada Ayala y la concejal Mancebo presentan el libro de Marco Fernández Leyes

El sábado 30 de octubre, a las 18, tendrá lugar en la presentación del libro “Tragadero, cuentos y relatos” de Marco Fernández Leyes en Juana Resto de la ciudad de Villa Ángela. La introducción a la actividad estará a cargo de la diputada provincial Jessica Ayala y la concejal Nadia Mancebo.

El libro fue editado por Librería Editorial ConTexto con el apoyo del Instituto de Cultura del Chaco, a través de su sistema de mecenzago. Tal como lo describió Fernández Leyes la obra fue resultado de “varios años de producción literaria en los que exploré y me adentré en la narrativa, para lo cual me fijé varias premisas: no repetirme, buscar enfoques distintos y ser honesto con lo que me gusta contar”.

El arte de tapa fue diseñado especialamente por el artista plástico Claudio “Calo” Zúñiga y está prologado por el poeta Mario Doldán.

Sobre el autor

Marco Fernández Leyes (Resistencia, 1980) es periodista, ferviente lector y guitarrista. Ejerce su profesión hace 20 años, durante los cuales pasó, entre otros, por diarios, radios y web del Chaco; fue profesor universitario y capacitador. Actualmente está vinculado a la comunicación institucional.

En sus páginas encontrarán textos que transcurren por diversos géneros literarios: ciencia ficción, fantástico, policiales, entre otros.

