SE LANZÓ EL PROGRAMA AMANECERES, PARA QUE MÁS ESTUDIANTES INDÍGENAS ACCEDAN A EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

La propuesta busca incentivar vocaciones científico-tecnológicas y humanísticas y equiparar las oportunidades de adolescentes y jóvenes de los pueblos Qom, Wichí y Moqoit para el ingreso a los estudios universitarios con permanencia y egreso, obteniendo el título esperado.

Desde Villa Río Bermejito, y en simultáneo a través de videoconferencia, autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia y de la Universidad Nacional del Chaco Austral hicieron el lanzamiento del programa Amaneceres- EBI en la Universidad. Se trata de una propuesta enmarcada en el programa Acompañar- Puentes de Igualdad que busca incentivar las vocaciones científico-tecnológicas y humanísticas y equiparar las oportunidades de adolescentes y jóvenes pertenecientes a los pueblos Qom, Wichí y Moqoit para el ingreso a los estudios universitarios con permanencia y egreso, obteniendo el título esperado.

Se trata de un programa integral que comprende la preparación para el inicio de los estudios superiores desde el último tramo de la educación secundaria; la vinculación de los estudiantes con universidades e institutos de educación superior (tutores docentes y estudiantiles); apoyo con gestiones relacionadas a alojamiento, alimentos y becas; y el acompañamiento tutorial en los primeros años de estudios superiores.

En esta primera experiencia, con 108 inscriptos, las parejas pedagógicas (docentes de lengua/matemática y docentes referentes indígenas) desarrollan talleres en 11 sedes distribuidas en las regionales educativas 1, 2, 4, 5, 8 y 9.

El ministro de Educación, Aldo Lineras, celebró la puesta en marcha propuesta inclusiva e instó a «aunar el esfuerzo individual que hacen los y las estudiantes que acceden a educación superior y el esfuerzo que hace el Estado, tanto económico, mediante becas de apoyo, como de política de compensación curricular, para que desde las instituciones de nivel superior podamos entender en qué consiste un encuentro intercultural en la educación superior», y aseguró que “el esfuerzo de todos nos conducirá al éxito y a que las comunidades indígenas, históricamente despojadas, puedan desarrollar estos procesos de manera autónoma, con capacidad de autogestión, dentro de su propia cosmovisión y cultura”.

La subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Mendoza, por su parte, destacó la necesidad de contar con nuevos profesionales indígenas, no solo docentes, sino médicos, ingenieros, contadores y de otras profesiones. “Este programa surge no sólo por la demanda explícita de líderes y lideresas indígenas, sino porque somos conscientes de que nuestros estudiantes necesitan de ese apoyo específico, y nos guía el principio de la justicia social plural, apuntando al derecho de igualdad de oportunidades, dado no solo por la renta económica sino también por la distribución de apropiación del conocimiento; por eso la justicia social plural, donde convergen las distintas culturas, es clave en este programa”, afirmó.

En representación de UNCAus, el secretario Académico, Manuel Ricardone, felicitó a todo el equipo de trabajo que hizo posible el programa Amaneceres y reafirmó la predisposición y las puertas abiertas de dicha casa de altos estudios, «porque entendemos que es fundamental para que alumnos y alumnas de pueblos originarios puedan acceder a educación universitaria y conocer una oferta educativa de la Universidad».

Estuvieron presentes también en este lanzamiento la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini, el intendente de Villa Río Bermejito, Julio Paredes, el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, el coordinador provincial del programa Acompañar, Facundo Kalin, los coordinadores del programa Amaneceres, Susana Schlak y Pablo Garrido, y los referentes indígenas territoriales del mismo.