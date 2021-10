DESDE SÁENZ PEÑA, CAPITANICH ENCABEZÓ EL ACTO POR EL DÍA DE LA LEALTAD: “ESA MILITANCIA DE NUESTRA PATRIA SUBLEVADA ES LA QUE EL 14 DE NOVIEMBRE TIENE QUE GARANTIZAR LA VICTORIA»

_El líder del Frente de Todos Chaco hizo un llamado a redoblar los esfuerzos de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. “La única manera de vencer la pobreza es con justicia social”, remarcó, y animó a la militancia a “dar testimonio de vida y comprometernos con profundo amor al prójimo”._

El gobernador y presidente del Partido Justicialista chaqueño Jorge Capitanich y la vicegobernadora y vicepresidenta del PJ Nacional Analía Rach Quiroga encabezaron este domingo 17 de octubre el acto por el Día de la Lealtad peronista en la localidad de Sáenz Peña.“En este 17 de octubre tenemos que rememorar con plena consciencia los derechos que fuimos capaces de incorporar. Esa militancia que fue nuestra patria sublevada es la misma militancia que el 14 de noviembre tiene que garantizar la victoria en Chaco y en todo el país”, arengó Capitanich.

“La única manera de vencer la pobreza es con justicia social y la única manera de promover la justicia en el mundo es con la concepción que el justicialismo promueve en el mundo. Sólo el peronismo promueve el trabajo y los salarios dignos porque eso potencia el consumo, promueve la inversión y fomenta la demanda agregada”, remarcó Capitanich.

En un claro mensaje a la militancia, el gobernador aseguró que “militar significa dar testimonio de vida, comprometernos con profundo amor al prójimo. Ese amor que emanó de Perón y Evita y tuvo su correlato en Néstor y Cristina. Hoy tenemos el desafío de nuestra historia en estas circunstancias”, remarcó el mandatario.

El acto, se realizó en el Club Los Águilas de esa localidad, y contó con la participación de las y los candidatos a diputados nacionales Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Silvana Cabrera. Y las y los candidatos a diputados provinciales Rodrigo Ocampo, Paola Benítez, Gricelda Ojeda, Andrea Charole, Juan Carlos Ayala, Liliana Spoljaric, Toto Castillo, Alicia Torres, Roberto Bracone, Tomás Benedetto, Luciana Delgado y Gustavo D’ Alessandro.

*Recuperar el sentido de la lealtad*

“Hoy es un día donde la lealtad funciona de doble manera”, remarcó Capitanich y explicó: “la lealtad del líder con su pueblo, y la lealtad del pueblo con su líder. Nosotros tenemos un desafío cada 17 de octubre, recuperar la memoria, construir compromisos, mirarnos profundamente los unos a los otros. Tenemos que tener en claro los objetivos más profundos de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”.

En ese marco, el gobernador recordó: “Tenemos que aprender de nuestra historia y tener mucha memoria. Y a partir de esa memoria construir el futuro que el mundo nos demanda. El mundo demanda más justicialismo, lo que el peronismo fue capaz de darle a la Argentina”.

Y en respuesta a los mensajes de la oposición, Capitanich aseveró que “la libertad debe tener un sentido solidario. No hay libertad sin igualdad, no hay igualdad sin derechos, no hay derechos sin justicia social, ni justicia social sin peronismo organizado en defensa de los intereses de la patria”.

*Defender los derechos conseguidos*

En un repaso por los logros históricos del justicialismo, Capitanich recordó que “gracias al peronismo tenemos preaviso e indemnización por despido, sindicatos fuertes que administran obras sociales y garantizan el derecho a la salud de los trabajadores, tenemos convención colectiva de trabajo que garantiza paritarias para que negocien salarios y condiciones de trabajo. Gracias al peronismo están las escuelas técnicas que forman trabajadores para el desarrollo industrial. Gracias al peronismo tenemos universidad gratuita, salario mínimo vital y móvil, vacaciones pagas, hoteles sindicales, leyes laborales, voto femenino. Tuvimos energía, gas, desarrollo, ferrocarriles, salud pública, derechos de la niñez y la ancianidad, y tanto más”.

“Hoy vivimos en una argentina donde todavía falta pero podemos levantar las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. El peronismo emerge con la justicia social como bandera y el Chaco es esencial. Pero de nada vale tener grandeza si no podemos redistribuir la riqueza para que nuestro pueblo sea feliz. Y nuestro pueblo es feliz en tanto tiene trabajo y salarios dignos y puede ejercer los derechos que garantiza su dignidad. Esas son las cuestiones esenciales que nos identifican como peronistas”, sintetizó.

