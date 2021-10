UEGP 169 – ORGULLO SAENZPEÑENSE: GANADOR CERTAMEN REGIONAL DE MATEMATICAS.

El alumno Santiago Perez, del Primer Nivel UEGP 169, ganó el 38º Certamen Regional OMA, y participará en el 38º Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática Argentina.

Las Olimpíadas Matemáticas, es una competencia dónde participan alumnos de todo el mundo, y se trata de una lucha intelectual que tiene el alumno contra un problema difícil, y su objetivo es que los jóvenes descubran sus aptitudes, teniendo un contacto real con el quehacer matemático, y a partir de ahí, decidir sus preferencias con la ciencia y la tecnología.

Santiago Perez, manifestó que “nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento del profesor Dante Luna, que me estuvo preparando para cada instancia, nunca imaginé llegar a este lugar en las Olimpíadas, me sentía un poco nervioso, pero orgullosos de representar a mi colegio, UEGP 169, y la instancia que más me costó fue la intercolegial, ahora estoy muy conforme con lo que logré y voy a seguir logrando lo mejor de mí”.

Dante Luna, Director del Primer Nivel de la UEGP 169, es a su vez profesor de Matemática de la institución, indicó que “es la primera vez que participamos de las Olimpíadas de Matemáticas, el nivel secundario del colegio abrió sus puertas en el 2020, luego vino la pandemia, y éste año que volvimos a la presencialidad, comenzamos desde Marzo a trabajar con problemas matemáticos semanales, dónde los chicos todos los días tenían una propuesta para resolver y así ganando experiencia y fortaleciéndose en la resolución de problemas, que no son problemas comunes ni de libros sino dónde ponen a práctica todo conocimiento aplicado a situaciones de la vida cotidiana, comenzamos con siete alumnos que fueron llegando a las distintas instancias, así llegamos al Regional con 6 alumnos, de los cuales solamente uno pasó a la instancia nacional que es Santiago Pérez”

Comentarios