SOLUCIONES HÍDRICAS PARA RESISTENCIA: PROVINCIA Y MUNICIPIO PRESENTARON EL PROYECTO DE OBRA «DESAGÜES PLUVIALES CUENCA LAGUNA ÁVALOS»

La licitación de la primera etapa, que contará con un plazo de ejecución de 24 meses, se publicará este viernes. «Es una obra que solucionará un gran problema que aqueja a las y los vecinos de Resistencia, no solo es histórica, sino que es una de las más importantes para la ciudad», remarcó el gobernador. El gobernador Jorge Capitanich presentó, este martes junto al intendente de Resistencia Gustavo Martínez, el “Proyecto Desagües Pluviales Cuenca Laguna Ávalos Etapa II Sección A”. Se trata de la primera de dos etapas, que cuenta con una inversión de 1.114 millones de pesos financiados a través del Ministerio de Obras Públicas de Nación. “Es una obra que solucionará un gran problema que aqueja a las y los vecinos de Resistencia, no solo es histórica, sino que es una de las más importantes para la ciudad”, remarcó. La licitación de la obra, que contará con un plazo de ejecución de 24 meses, se publicará este viernes. “Antes de fin de año la obra estará estar licitada, adjudicada e iniciada”, indicó el mandatario y aseguró que ni bien se comience a ejecutar esta primera etapa, se agilizará la gestión de la segunda a fin de cumplir las metas proyectadas. “El monto total, incluyendo la segunda etapa será de 2.445 millones de pesos, lo que implicará el saneamiento integral de la cuenca Ávalos, que tiene una extensión de 520 hectáreas”, agregó. La Cuenca Urbana de Laguna Ávalos se emplaza en el cuadrante Nor-Oeste de Resistencia. Los excesos pluviales que se producen son conducidos dificultosamente hacia el cuerpo de la Laguna Ávalos, para ser derivados finalmente al curso de agua del río Negro por bombeo o gravedad, según los niveles hidrométricos que presente el mismo. “El sistema de drenaje urbano en esta cuenca es totalmente insuficiente, me tocó vivirlo cuando fui intendente y atendí los constantes reclamos de las y los vecinos”, señaló. La obra incluye la ejecución de un conducto de hormigón armado en la Calle Concepción del Bermejo, al Sur de la avenida Lavalle, conducto de hormigón pre-moldeado en la avenida Rivadavia, al Sur de la avenida Ávalos, con un desarrollo de una cuadra y un conducto de hormigón pre-moldeado en la calle Corrientes, al Norte de la avenida Avalos, con un desarrollo de una cuadra. El mandatario destacó la aprobación desde Nación del proyecto en dos etapas y autorización de la licitación de esta primera etapa. “Era muy difícil lograr que este proyecto ejecutivo y ya elaborado, pueda tener la vía de financiamiento de algún organismo multilateral de crédito, hasta que logramos que la obra del canal 16, ya próxima a terminarse, libere fondos del Fondo Fiduciario Hídrico”, detalló. Por último recordó que se llevan a cabo múltiples obras para mejorar la situación hídrica de Resistencia como lo es Juan Manuel de Rozas y Juana Azurduy en la cuenca Ojeda, que se terminarán en el primer trimestre del año próximo. Además de la autovía que contempla desagües pluviales. A estas debemos sumarles múltiples obras menores, como las realizadas en la Laguna Seitor, el canal 16, las obras de las avenidas San Martín, Alberdi y Falcón. “Son múltiples obras hídricas para Resistencia ya que pretendemos darles una solución definitiva a los problemas de la población”, concluyó. Participaron de la presentación la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira, el subsecretario de Ordenamiento Territorial Alan Strusiat y por el Municipio de Resistencia el Intendente Gustavo Martínez y el secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente Guillermo Monzón. Trabajos coordinados Soneira explicó que la obra se ejecutará con el apoyo técnico de Suope, que depende de la Secretaría Territorial y Ambiente y que tiene el personal capacitado para llevar adelante el monitoreo de la obra. “Vamos a trabajar de manera coordinada con el Municipio y con los propios vecinos y vecinas porque se deberán realizar roturas de calles y acciones que vamos a tener que trabajar para no perjudicar la movilidad de la gente”, dijo. El intendente Martínez sostuvo la importancia de darle continuidad a las políticas públicas para que se transformen en política de Estado. “Hoy comenzamos una etapa muy anhelada, una solución efectiva para el vecino y la vecina del centro de Resistencia”, sostuvo.