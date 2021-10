FERIA IBEROAMERICANA DEL LIBRO 2021: TETE ROMERO PRESENTA «FANTASMAS DEL PARANÁ»

«Hay un neofantástico muy potente», señaló el escritor y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco que este sábado 9 a las 19, en el Domo del Centenario de la ciudad, presentará su obra, con réplicas en otras ciudades como Fontana, Barranqueras, Sáenz Peña y Charata. El escritor y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco Tete Romero, presentará este sábado 9 a las 19, su obra “Fantasmas del Paraná” en el marco de la Feria Iberoamericana del Libro. La cita es en el Domo del Centenario de la Resistencia donde el autor estará acompañado por Mariano Quirós y Emilia Romero. La presentación también se replicará en otras ciudades Fontana, Barranqueras, Sáenz Peña y Charata. La presentación forma parte de la nutrida agenda de la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021 “Leer en comunidad”. El evento es organizado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto de Cultura, el Ministerio de Educación, y Ecom, y en articulación con la Fundación del Libro y la Cultura, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad del Chaco Austral, la Fundación Mempo Giardinelli, SADE filial Chaco y la Cámara Argentina del Libro. Romero publicó las novelas El regreso del Eternauta, Eclipse de mujer, La próxima lluvia y Oler la tempestad. Participó de la primera antología de dramaturgia chaqueña con su obra La cornisa, publicó cuentos en la antología Argentino/Paraguaya de la Literatura del Chaco Americano. Compiló los dos tomos de la antología Confines de la patria, narrativa del nordeste argentino. Además, escribió los ensayos Culturicidio. Historia de la Educación Argentina 1966-2004, Escribir desde nuestras orillas, Épica de lo Imposible y Culturicidio II, Cultura, Educación y Poder en la Argentina 2004-2019. En el marco de la presentación de su nueva novela expresó que hay un “neofantástico muy potente. Hay un diálogo con nuestras literaturas que se mete en los fantasmas de la región. Las literaturas más potentes de nuestra zona nacen a partir del diálogo con los mitos que entraña un río, la naturaleza, los personas, todo se resignifica y se cruza”. La novela Fantasmas del Paraná está dividida en dos partes, la primera parte se llama Corazones rotos, aquí el lector se asoma a vidas rotas: qué hace la mamá de Marité, qué hace el hermano de Marité, que hace Marité acerca del amor, qué hace Tito cuando la madre le dice que se aleje de las obsesiones de su padre, entre otras historias. La segunda parte se llama Épicas Fraternas, «me parece que necesitamos épicas en nuestras narrativas, aventuras donde haya menos cinismo y más horizonte de redención, aunque al final se fracase. En mi caso me inquietaba saber qué novela podía escribir en la pandemia. Esta novela no responde a esa pregunta, pero es lo que tuve ganas de escribir», así describe Francisco sobre este texto que llega escrito “absolutamente encierro, hubo días de diez horas de escritura continua”. Sin fronteras La Feria del Libro cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la provincia. Es un acontecimiento cultural, social y comunitario que por su naturaleza contempla la diversidad de voces, relatos y expresiones que nos caracterizan como pueblo. A su invaluable sentido pedagógico, se le agrega también el carácter recreativo, económico y de puesta en valor de escritoras y escritores del Chaco, investigadores, docentes, periodistas, y trabajadores. Esta edición será la primera de carácter Iberoamericano, abriendo la Feria a la participación de autoras y autores de España, México, Cuba, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay. Historia Fantasmas del Paraná es un cuerpo que conjuga la ficción y los datos de una historia viva en la provincia, como la Masacre de Margarita Belén y la gran inundación que sufrió su capital en 1982. “El tema de la historia sobre la dictadura aparece sin que me proponga. Recuerdo que estaba escuchando a Gabo Ferro. En Oler la tempestad resolví un enigma a partir de una canción del Indio Solari. En este caso llegó el poeta, escritor, músico, Gabo Ferro. El enigma aquí era qué fantasmas están menos contados sobre el río Paraná”, explicó. La trama cobre sentido y los personajes se revelan vivos, potentes, “hay un momento en el que los personajes terminan trabajando en vos. Ahí siento que la novela está viva”, destacó. Lecturas La agenda presencial de la Feria Iberoamericana del libro sucederá todos los días en el Domo del Centenario de Resistencia, y de manera simultánea en Barranqueras, Castelli, Charata, Fontana, Roque Sáenz Peña y San Martín. Además, escritoras y escritores visitarán escuelas, que se convertirán también en Puntos de Lectura y Encuentro. Libros a mitad de precio En esta ocasión habrá una promoción especial durante la feria del libro a mitad de precio, para impulsar la reactivación de las librerías y editoriales, que expondrán en esta edición 20.000 ejemplares de libros chaqueños, con más de mil títulos, así como reediciones y novedades editoriales. Los libros se podrán adquirir al 50% de su valor de comercialización. Los convenios permitirán adquirir libros a mitad de precio en los stands de las librerías que adhirieron. Las librerías aportarán el 10% y el Gobierno provincial aportará el 40% restante del valor de comercialización de cada ejemplar. Las librerías que adhirieron son: Contexto, Milka, De la Paz, Literatura Tropical, El árbol amarillo, Resistiré, Libromanía de Nati, Casa García, Amauta y Moraxa.