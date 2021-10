CAPITANICH Y FERRARESI ENTREGARON CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y FIRMARON ACUERDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS

Entregaron 76 créditos a beneficiarias y beneficiarios del programa «Casa Propia», además acordaron la ejecución de 2.700 casas entre 2021 y 2023, y otras 462 para seis localidades chaqueñas que iniciarán próximamente. El gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jorge Ferraresi entregaron, este viernes en Resistencia, 76 créditos a beneficiarias y beneficiarios del programa “Casa Propia” y firmaron convenios para la construcción de nuevas viviendas en la provincia, mediante distintas fuentes de financiamiento. “Con todas estas operatorias llegaremos a 65 mil soluciones habitacionales durante los 12 años de gestión, lo que representa un récord histórico para la provincia y más dignidad para el pueblo”, subrayó el mandatario. En el barrio del Sindicato Único de Trabajadores de Viviendas (Sutiv) se entregaron los 76 Créditos “Casa Propia” para las y los beneficiarios que disponen de lote propio con la posibilidad de financiar casas de hasta 60 metros cuadrados. Además, ratificaron el compromiso que posibilitará la construcción de 2.700 viviendas más a construir entre 2021-2023, tal como fue anunciado en agosto. Estas se suman a las 2.700 acordadas en la primera etapa, que ya se encuentran en ejecución. Del mismo modo, y también como parte del programa federal Casa Propia, se suscribió el convenio específico para financiar la construcción de otras 430 viviendas distribuidas en Resistencia, Basail, Margarita Belén, Gancedo y Puerto Eva Perón, que demandarán una inversión del Gobierno Nacional superior a los $1.879 millones de pesos. Luego, en el marco de la línea destinada a asociaciones sindicales, mutuales y cooperativas “Casa Propia – Procrear II”, se rubricó un convenio para la implementación coordinada del programa, a fin de generar viviendas en terrenos que posean las entidades o sus afilados. En la oportunidad además refrendaron el acuerdo para la generación de 500 lotes con servicios en la capital, en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano. Además el funcionario nacional entregó al gobernador el acta de No Objeción Técnica para llevar adelante la construcción de 32 viviendas más y un Centro de Día en Presidencia Roque Sáenz Peña por más de $251 millones, que corresponden al subprograma Casa Propia – Casa Activa destinada a adultos mayores. El gobernador valoró el acompañamiento del Estado nacional y aseguró que la provincia realiza un gran esfuerzo presupuestario para garantizar el acceso a la vivienda propia. En ese marco, anticipó que el próximo 12 de octubre se publicará la licitación para el proyecto habitacional en el ex Pediátrico, con 360 departamentos, 18 locales comerciales y el edificio del Insssep. “Pretendemos antes de fin de año adjudicar la obra y comenzar a ejecutarla con un plazo de 24 meses, cuando la obra se ejecute en un 70 por ciento podrá llevarse a cabo el sorteo correspondiente de los departamentos”, señaló. Se refirió también a la nueva operatoria para la construcción de viviendas, anunciada recientemente, que consiste en un cupo de créditos hipotecarios para quienes ya tienen terreno, con plazo de hasta 30 años y un monto de hasta $4.300.000 que se va actualizando. La operatoria cuenta con un sistema de capital ajustable según el coeficiente Hog. AR., que se basa en el coeficiente de variación salarial: al tener en cuenta la evolución de los salarios, brinda mayor estabilidad y previsibilidad a las y los adjudicatarios. Las cuotas afectarán solamente el 25% de ingresos declarados por la persona que se postula, y durante los 12 meses que se ejecuta la vivienda no se paga el crédito. “El 12 de octubre haremos la publicación correspondiente para un cupo inicial de 5.000 créditos con el objeto de realizar el sorteo a fin de mes”, señaló. Por último, adelantó que se trabaja en un programa que implicará una inversión de 10 mil millones de pesos para la construcción de otras mil soluciones habitacionales. Participaron también del acto el secretario de Hábitat Santiago Maggiotti, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación Luciano Escatolini, la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia Marta Soneira, los vocales del IPDUV Mirko Nikolich y Mariano Brahim. Credibilidad y previsibilidad El ministro Ferraresi destacó la entrega de créditos y destacó el doble beneficio de los programas habitacionales, para la generación de empleo y el acceso a la casa propia. “Vinimos a reconstruir la Argentina a partir del trabajo y esto es una muestra concreta, ustedes se postularon y hoy están accediendo al crédito, estamos dando credibilidad y a su vez, previsibilidad para que puedan pagar el crédito acorde a sus ingresos”, dijo a los presentes. Explicó así que a favor de las y los beneficiarios, la operatoria se basará en dos variables: la del 0,9 del coeficiente de variación salarial y la inflación, para aplicar –según el caso- la que menos impacto tenga en las cuotas a pagar. Por otro lado, destacó el trabajo articulado con el Estado provincial en pos de multiplicar los programas habitacionales para llegar a más chaqueñas y chaqueños. Se refirió por ejemplo al programa “Casa Activa” destinado a adultos mayores que ya no pueden sostener un alquiler. “Les estamos ofreciendo espacios para que puedan vivir en comunidad y con todos los servicios asistenciales, seguiremos trabajando codo a codo con Capitanich, un gobernador que trabaja incansablemente para solucionar los desequilibrios de nuestro país, del Norte Grande y de Chaco”, concluyó el ministro nacional. Acceso de las familias a la casa propia El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) Diego Arévalo destacó la importancia de los créditos hipotecarios para que muchas familias más puedan construir su casa propia. “Vuelve a aparecer esta herramienta con condiciones accesibles para que muchas personas más puedan acceder; esto sería imposible sin la participación activa del Estado”, dijo. Beneficiarias agradecidas Cinthia Fernández, docente de Resistencia, valoró la puesta en marcha de créditos hipotecarios que les permitirán alcanzar la casa propia. “Hace un año nos inscribimos con mi marido y hoy podremos concretarlo en el terreno que hemos comprado para ello”, dijo. Victoria Kesqui destacó la rapidez con la que se adjudicaron los créditos. “Con mis hijos estamos muy contentos porque ahora podremos construir nuestra casa”, celebró.