SALUD PÚBLICA FIRMÓ CONVENIO CON EL CARDIOLÓGICO DE CORRIENTES PARA ATENDER A CHAQUEÑOS SIN COBERTURA SOCIAL

La cartera sanitaria local acordó con el Instituto de Cardiología «Juana Francisca Cabral» de la vecina provincia, la derivación, atenciones e intervenciones quirúrgicas de pacientes del Chaco que requieran de asistencias cardiovasculares complejas. La rúbrica también comprende intercambios y cooperación técnica. Autoridades del Ministerio de Salud Pública provincial, rubricaron, en la mañana del jueves 7 de octubre, un convenio con el Instituto de Cardiología de la provincia de Corrientes “Juana Francisca Cabral” mediante el cual pacientes chaqueños y chaqueñas que no cuentan con obra social, podrán acceder a atenciones e intervenciones quirúrgicas complejas en la institución correntina. Además, la rúbrica también contempla la cooperación técnica en materia técnica y de recursos humanos entre la cartera sanitaria provincial y el instituto con el fin de mejorar la calidad prestacional para los pobladores del Chaco. La firma del convenio de cooperación fue encabezada por la ministra de Salud Pública del Chaco, Carolina Centeno y contó con la participación del subsecretario de Salud, Carlos Fernández; la integrante de la Fundación Cardiológica de Corrientes, María Fernanda Piragine Niveyro y el gerente general del Instituto de Cardiología “Juana Francisca Cabral”, Jorge Roma. “En el ministerio venimos trabajando la posibilidad de abordar la situación de los pacientes cardiológicos complejos del sistema de salud pública de la provincia del Chaco que no tienen cobertura de obra social, a través de la tercerización de los servicios con diferentes instituciones. De esa forma, pensamos en el Instituto Cardiológico de Corrientes, una institución de excelencia y mucha trayectoria en la atención de pacientes con problemas cardiológicos, y hoy se materializa la firma de este convenio prestacional que nos permite derivar, con previo análisis de los pacientes chaqueños y chaqueñas, a la institución correntina y de esa manera poder resolver los casos complejos que no pueden ser resueltos en la provincia”, explicó la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno. La rúbrica entre el Ministerio de Salud Pública del Chaco y la institución correntina también comprende de otros aspectos. “Avanzamos en diversos mecanismos de cooperación técnica y de formación de recursos humanos en el Instituto Cardiológico para mejorar la calidad prestacional de nuestros profesionales que conforman los equipos de la provincia y de esa manera contribuir a la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. Se trata del punto de partida de un trabajo en conjunto que se va a extender por muchos años más”, añadió Centeno. Las autoridades presentes del Instituto de Cardiología expresaron su apoyo al convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública. “Estoy muy contenta de poder colaborar con la provincia vecina ya que el instituto cuenta con mucha experiencia en intervenciones cardiovasculares delicadas. Vamos a apoyar con nuestros servicios a los habitantes del Chaco que requieran estudios e intervenciones cardiovasculares”, expresó la integrante de la Fundación Cardiológica de Corrientes, María Fernanda Piragine Niveyro. “La firma del convenio es muy importante porque trae aparejada una mejora en la parte operativa tanto en materia de la atención del paciente como también en las cuestiones administrativas necesarias para las prestaciones”, indicó el gerente general del Instituto de Cardiología de Corrientes, Jorge Roma. Por último, la ministra Centeno cerró: “En el Ministerio estamos muy contentos y satisfechos por las prestaciones que el Instituto de Cardiología de Corrientes nos ha brindado a partir de algunos pacientes que derivamos de manera urgente y que han sido atendidos de manera rápida y con la calidad acostumbrada y garantizada por la Red Nacional de Cardiopatías Congénitas; así como también en las intervenciones quirúrgicas en pacientes pediátricos”, expresó la ministra.