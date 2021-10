PACIENTES ONCOLÓGICOS: CAPITANICH Y GINOCCHI PUSIERON EN MARCHA UN NUEVO EQUIPO DE RADIOTERAPIA Y HABILITARON LAS REFACCIONES DEL INSTITUTO RADIOLÓGICO

El gobernador Jorge Capitanich acompañó a Pedro Ginocchi en la inauguración de la ampliación del sector de terapia radiante del Instituto Consultorio Radiológico Resistencia (ICRR), donde pusieron en marcha un nuevo equipo para tratamiento de pacientes oncológicos. La institución ahora cuenta con dos consultorios nuevos, sala de espera, oficina de trabajo y un acelerador lineal de radioterapia Halcyon con tecnología V-Mat, que reduce los tiempos de tratamiento y protege los tejidos sanos del paciente de la exposición a la radiación.

La obra y el equipamiento demandaron una inversión de 2.500.000 dólares, de los cuales 1.500.000 fueron financiados por el Nuevo Banco del Chaco y el resto por la propia institución. “Es una obra que tiene un impacto muy grande tanto para las prestaciones de servicio a la comunidad, como para los 200 puestos de trabajo que generó”, sostuvo el mandatario.

La nueva infraestructura contempla un bunker donde va instalado el equipo que conlleva una obra de 483 metros cúbicos de hormigón, con paredes de casi 3 metros de espesor para evitar que se escape la radiación producida por los rayos. “Es muy importante para mejorar la capacidad instalada y la atención de los pacientes oncológicos, con tecnología de punta y profesionales altamente calificados”, destacó Capitanich, asegurando que este es el centro de diagnóstico por imagen “más importante de la región”.

La institución además sostiene un importante compromiso para con la comunidad porque no cobra ningún tipo de plus, lo que repercute positivamente en los pacientes que están cubiertos por el Insssep. “Es importante que todos los afiliados a obras sociales sepan que en 44 años nunca cobramos plus y puntualmente el afiliado del Insssep puede venir por las condiciones de accesibilidad que tenemos, sobre todo porque el servicio de calidad es de nivel internacional; nos da mucha satisfacción que ningún chaqueño tenga que sacar nada de su bolsillo”, dijo Pedro Ginocchi, acompañado además del gerente general, Lucas Peyrano.

El ICRR es una es una organización especializada en el diagnóstico médico por imágenes y radioterapia que comenzó su historia como Consultorio Radiológico Resistencia en 1978 y en estos 43 años se ha consolidado como una de las instituciones líderes del nordeste argentino. Trabajan a diario 150 personas que atienden a unos 120 mil pacientes por año.

Cuenta con los servicios de radiología, mamografía, tomografía computada, densitometría ósea, ultrasonido, resonancia magnética, medicina nuclear, radioterapia, ergometría, electrocardiogramas, ecodoppler cardiaco y chequeos integrales de salud.

El gobernador insistió en que “el ICRR cuenta con una capacidad extraordinaria de inversión por parte de la familia Ginocchi”, y continuó: “nos pone muy contentos porque entre todos los emprendimientos privados que inauguramos esta semana sumamos unos 8 millones de dólares de inversión con un alto impacto en el empleo, ya que entre todos ellos podemos totalizar 700 nuevos puestos de trabajo”.