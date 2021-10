Comerciantes paraguayos piden la reapertura de la frontera con Argentina

Comerciantes y vendedores de pasajes de la Terminal de Ómnibus de Asunción del Paraguay manifestaron su decepción por haberse pospuesto la anunciada reapertura de fronteras con Argentina y pidieron que se informe cuándo se hará efectiva, informaron hoy medios del país vecino, en donde la situación sanitaria mejoró pero la vacunación avanza muy lento. «Había muchas expectativas para el 1 de octubre, pero al final nada, y vamos a estar en la espera otra vez», lamentó una empleada de una empresa de larga distancia al diario paraguayo ABC Color.

Si bien Argentina anunció a partir del 1 octubre la reapertura de sus fronteras a los ciudadanos de países limítrofes, sin necesidad de cuarentena para aquellos pasajeros que dispongan del esquema de vacunación completo contra el coronavirus o un test PCR negativo, la disposición aún está en fase de prueba y sólo se han autorizado el ingreso de turistas de Brasil y Chile, mientras que las autoridades migratorias argentinas están gestionando la apertura de pasos fronterizos con Uruguay y Bolivia.

De momento, no hubo ningún anuncio oficial sobre la reanudación del paso con Paraguay, cuyas fronteras están cerradas de hace un año y siete meses por la pandemia de Covid-19 y aún se desconoce un cronograma gubernamental para su reapertura. «Miles pasan por aquí, 70, 80 personas por día, preguntando qué día van a salir los buses, las tarifas, los precios. Pero nosotros no estamos todavía manejando nada de lo que va a ser el protocolo, el día de los viajes porque no hay ninguna novedad del lado argentino», sostuvo un vendedor de pasajes.

«A nosotros nos afecta en todo sentido porque esperamos algo de los pasajeros que vienen de la Argentina. Siempre traen algo y, por más que sea poco, ayuda», se quejó otro comerciante. Según los datos de las empresas instaladas en la terminal, antes de la pandemia los viajes a las diferentes ciudades de Argentina representaban más del 50% de las ventas diarias.

El pasado 1 de septiembre, la directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, indicó que conversó con autoridades de la Dirección de Sanidad de Frontera de Argentina y reclamó la reactivación de la frontera a través del puente Encarnación-Posadas, tras la mejora de la situación sanitaria en el departamento paraguayo de Itapúa, donde se registra un marcado descenso de casos de Covid-19 y el sistema hospitalario se encuentra aliviado y con disponibilidad de camas.

Si bien las autoridades argentinas reconocieron la buena situación sanitaria de dicho departamento, exigieron una mayor cantidad de población inmunizada con la vacuna, precisó la funcionaria. La campaña de vacunación contra la Covid-19 avanza aun lentamente en Paraguay, donde solo un 26,3% de la población ha sido inoculada con dos dosis, según el portal Our World In Data.

