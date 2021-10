SE CONSOLIDA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: LA RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA SIGUE EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Gracias a una mayor recuperación de la economía local, la recaudación de la Provincia crece por encima de la coparticipación por quinto mes consecutivo. Con despachos de cemento en máximos históricos y una recaudación tributaria creciendo mes a mes, la economía chaqueña sigue consolidando su proceso de recuperación. En cifras, la Provincia tuvo una recaudación de 17.814 millones de pesos en septiembre, registrando un crecimiento de 67,2% interanual, una suba de 1,8 puntos porcentuales superior a la observada en agosto (64,6%). Además, descontando el efecto inflacionario, los recursos crecieron 10,7% interanual, mostrando así su décimo cuarto mes consecutivo de expansión real. De esta manera, los ingresos tributarios acumulan 138.972 millones de pesos en los primeros nueve meses del año. “Esto es importante porque en términos reales no sólo superamos los niveles de 2020 por un 13,8%, sino que la recaudación ya se ubica 4,4% por encima de los valores de 2019”, precisó el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons. La recaudación no es el único indicador que ya supera los niveles de 2019. De acuerdo con los datos suministrados por la Asociación de Fabricantes de Cemento de Portland (AFCP), en el mes de agosto se comercializaron 34.523 toneladas de cemento en la Provincia, siendo el mayor registro de la historia. Asimismo, en lo que va del 2021 ya se comercializó la misma cantidad de cemento que en todo el 2019 (200.792 toneladas), aun cuando faltan computar los últimos meses del año. Recursos provinciales En septiembre, la ATP recaudó 2.681 millones de pesos, siendo la segunda mejor marca de la historia, quedando levemente por debajo de la marca récord de agosto. De esta manera, crecieron 83,5% interanual, y descontando la inflación, significa un incremento de 20,9% interanual. Este dato es relevante ya que septiembre fue el quinto mes consecutivo en que los recursos de origen provincial crecen por encima que aquellos de origen nacional, demostrando la mejora relativa de la economía local. En vistas al último trimestre del año, se espera que los ingresos provinciales sigan la misma dinámica positiva, producto de la mayor flexibilización de las restricciones sanitarias y las recientes medidas económicas tomadas por el Gobierno Provincial y Nacional con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación. “Venimos transitando una reactivación heterogénea. Si bien sectores como la construcción y la industria ya se encuentran en niveles de 2019, la recuperación solo será sostenible si alcanza a todos. Por esto, lanzamos un paquete de medidas económicas que apunta a tranquilizar algunos precios sensibles para las familias chaqueñas, como lo son los alimentos y los medicamentos”, destacó Pérez Pons. En ese sentido, se lanzaron descuentos del 50% en alimentos, con un tope de reintegro de 4.000 pesos si se abona con la tarjeta Tuya y de 2.000 pesos pagando con NBCH24 Billetera; y del 30% en medicamentos, con reintegros que ascienden a los 2.000 y 1.000 pesos, respectivamente. Esta promoción no solo es acumulativa, por lo que un usuario o usuaria podría totalizar un descuento de 9.000 pesos mensual, sino que además comprende los acuerdos de precios vigentes. También se anunciaron créditos para la refacción de viviendas, aportes no reintegrables para soluciones habitacionales, y medidas para la recuperación de empresas (créditos a tasas blandas y una moratoria impositiva que ingresará a la legislatura la próxima semana). Recursos nacionales En lo que respecta a los recursos de origen nacional, durante septiembre la provincia recibió 15.132,5 millones de pesos (+64,6% interanual) Desagregando, los recursos coparticipables marcaron una expansión del 14,0% interanual a precios constantes, concretando así su cuarto mes consecutivo de aceleración en términos reales. De esta manera, en el acumulado a septiembre los ingresos por coparticipación recuperaron los niveles de 2019 (+0.1% real), gracias a una importante mejora del IVA y Ganancias, de la mano del proceso nacional de reactivación económica.