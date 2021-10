Sáenz Peña: En patota, motochorros atacaron a dos jóvenes y se llevaron sus pertenencias en la ciudad.

Dos jóvenes fueron atacados esta madrugada por motochorros en patota en pleno centro de Sáenz Peña, sobre avenida 1 entre calles 8 y 10.

Fuentes policiales indicaron que cerca de las 5 de este sábado, uno de ellos fue atacado por una patota mientras esperaba su amigo en la vereda, quien había subido al baño.

El joven estaba en la vereda esperando a su amigo, con su motocicleta marca Zanella ZB 110 negra cuando se hicieorn presentes en el lugar unas seis motocicletas distintas marcas y cilindradas, con diez personas a bordo de las mismas quienes comenzaron a agredirlo físicamente

Luego de eso le sustrajeron una billetera que contenía la suma $ 1.500,00.-una tarjeta SUBE, un celular Motorola C Plus, un equipo musical chico y su moto. No conformes con eso subieron al departamento y sorprendieron a su amigo a quien también lo agredieron físicamente.

Se dio intervención médico policial en turno. Se solicitó colaboración a la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, Patrulla Preventiva y COM.

Fuente: Diario Chaco.

