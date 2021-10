REACTIVACIÓN DE OBRAS: CAPITANICH HABILITÓ LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JUANA AZURDUY

Con un avance del 45%, la obra beneficiará a unas 5.000 familias de la zona norte de Resistencia, mejorando las condiciones de transitabilidad, seguridad y comodidad. La nueva infraestructura conecta además con la avenida Juan Manuel de Rosas. Se trata de obras que se habían iniciado en 2015 y habían sido paralizadas. El gobernador Jorge Capitanich, junto al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP) Hugo Varela y vecinos de la zona norte de Resistencia, dejaron habilitados los primeros 600 metros de las obras de pavimentación de la avenida Juana Azurduy. La obra, tiene un 45% de avance. “Es una obra estructural para toda la ciudad, porque implica unir la autovía de la ruta Nicolás Avellaneda y la autovía de la ruta 11”, explicó el primer mandatario provincial. “Estamos contentos de habilitar este primer tramo”, dijo el mandatario, señalando que fue una obra iniciada en 2015 y que luego, durante el gobierno nacional anterior, no pudo ser finalizada. “En ese período, 2015-2019, todas las obras para el Chaco fueron paralizadas y ahora estamos reactivando lo que se había paralizado, la pandemia nos afectó, pero ahora vamos aumentando el ritmo”, destacó Capitanich. El gobernador habilitó el primer tramo de una obra que en su totalidad, incluye la pavimentación, desagües, y señalización de las avenidas Juana Azurduy y Juan Manuel de Rosas, en los tramos entre colectora de la Ruta Nacional N° 11 y colectora de la Ruta Nacional N° 16, y cuenta con una inversión de 347.450.214 pesos por parte de Vialidad Nacional. De esta forma, se terminará los trabajos iniciados en 2015 en ambas arterias y que no habían sido concluidos. La infraestructura vial incluye la ejecución de dos calzadas pavimentadas separadas por un cantero central, obras de desagües secundarios, una adecuada iluminación y señalización horizontal y vertical y rampas para personas con discapacidad. Con el 45% de avance de obra, se encuentra habilitada la circulación en un trayecto de 9 cuadras. El 40% de la iluminación proyectada en la obra está funcionando, garantizando la visibilidad y seguridad para las y los usuarios. Además, se está construyendo un conducto que desagua en el Río Negro, pasando por autovía Nicolás Avellaneda Urbanizar para mejorar la calidad de vida El administrador de la DVP, Hugo Varela señaló que esta obra estuvo paralizada desde el 2015 y fue reactivada gracias a las gestiones del actual Gobierno Nacional y provincial para poder contar con el financiamiento necesario para ejecutarla: “Completamos lo que faltaba de la avenida Juan Manuel De Rosas hasta Azurduy y hasta la ruta 11. Estas obras vienen a embellecer la zona norte de Resistencia que se está urbanizando y está creciendo más y más” expresó. Beneficios para las y los vecinos Nélida Maldonado es la presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio 162 Caraguatá dijo que esta obra era “anhelada desde hace tiempo y nos beneficiará a todos”. “Estamos contentos”, dijo Walter, otro vecino de la zona, quien destacó esta nueva obra “porque en épocas de lluvias no podíamos salir y esto, ahora es un sueño que se hizo realidad. Nuestras familias y vecinos agradecidos”, afirmó. Por último, Néstor Gómez, también destacó los beneficios que traerá esta obra en los días de lluvia: “era complicado salir de acá y, además, con nueva iluminación tendremos seguridad y tranquilidad para toda la comunidad”.